Интернат, алкоголь, измены и клиническая смерть Владимира Преснякова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимиру Преснякову недавно исполнилось 57, а за его спиной — брошенное детство в интернате, головокружительная слава, три громких романа и клиническая смерть. Как мальчик из Свердловска превратился в звезду и почему потерял популярность на пике карьеры? Что заставило его сердце остановиться после расставания с Орбакайте? И почему именно Подольская стала той самой "женщиной по судьбе", несмотря на непростое начало их отношений?
Детство в интернате и путь в большую музыку
Свою судьбу Владимир Пресняков-младший не выбирал — она была предопределена. Родившись 29 марта 1968 года в семье музыкантов в Свердловске, он был обречен на сцену. Отец — руководитель известных эстрадных ансамблей, мать — артистка ВИА "Самоцветы".
Но цена карьеры родителей оказалась высокой для маленького Вовы — его отдали в интернат. Сам артист описывает это время без прикрас:
Владимир Пресняков (старший)
"Свердловский интернат, дождь, все такое казенное, серое", — делился Пресняков. Он признавался, что считал дни до визитов родителей, которые случались крайне редко из-за плотного графика гастролей. Примечательно, что мать артиста, Елена Преснякова, лишь спустя годы созналась: она не сразу ощутила тоску по сыну и стала скучать, только "когда повзрослела".
Эта ранняя самостоятельность закалила характер будущей звезды. В 15 лет Пресняков уже выступал в ресторанном варьете Лаймы Вайкуле, а в 1982-м его взяли в группу "Круиз", с которой он сразу отправился гастролировать. Так начался его путь в большую музыку.
Певица Лайма Вайкуле
Взлет и падение музыкальной карьеры
Настоящий звездный час для Преснякова наступил с песнями из фильма "Выше радуги". Его фирменный высокий фальцет вызвал настоящий фурор, а композиции "Зурбаган" и "Ленты", исполненные за главного героя, стали хитами.
Первая пластинка "Папа, ты сам был таким", принесшая артисту музыкальную награду "Золотой ключ" вышла в 1989 году. Но настоящая слава обрушилась на 24-летнего Преснякова в 1992 году с хитом "Стюардесса по имени Жанна", а вскоре последовал "Замок из дождя".
Владимир Пресняков-младший
Однако, наступили 2000-е, и карьера пошла на спад. Сам артист вспоминает об этом без горечи:
"В одночасье перестал собирать стадионы. Но это не вызвало во мне какой-то досады или растерянности. Хотя я знаю людей, которые сошли с ума, потеряв популярность. У меня как-то легко все прошло, может, потому, что слава никогда не была для меня главной".
Бурный роман с Орбакайте и его трагический финал
Самым громким романом Преснякова стали отношения с дочерью Аллы Пугачевой. Их первая встреча произошла в 1986 году на "Голубом огоньке", где 18-летнего Владимира и 15-летнюю Кристину посадили за один столик.
Певица Кристина Орбакайте
"Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна", — рассказывал позже артист.
У пары родился сын Никита в 1991 году, но официально они так и не поженились. Отношения продлились десять лет и завершились в 1996 году. Причина? Сам Владимир ее не скрывает — алкоголь и измены.
"У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить пять бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными, могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась", — признавался певец.
Расставание с Орбакайте стало для него настоящей трагедией. На фоне депрессии Пресняков пережил клиническую смерть — у него остановилось сердце. "Ничего лучшего, чем выпить, я не находил. У меня была мощная социопатия, мания преследования. А потом случился большой стресс, и все это пропало. И я благодарен этому стрессу", — вспоминал артист.
Первый официальный брак
После разрыва с Орбакайте Пресняков недолго оставался один. Его второй избранницей стала дизайнер Елена Ленская. Их знакомство началось с экстравагантного спора — Владимир поспорил, что девушка не сможет выпить залпом стакан водки. Проиграв, в шутку предложил ей выйти за него.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкЗавершился фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Завершился фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Брак с Ленской продлился с 2001 по 2006 год и распался из-за несовместимости характеров — спокойная и прагматичная Елена не могла ужиться с бунтарским нравом музыканта.
"Он был женат, а мне не сказал!"
Еще будучи женатым на Ленской, в 2005 году на съемках шоу "Большие гонки" Пресняков познакомился с Натальей Подольской. Их отношения начались стремительно, но резко оборвались, когда певица узнала правду о семейном положении Владимира.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
"Это было очень больно! У меня возникло ощущение, что отрезала себе руку. Было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась", — вспоминала Подольская.
Только после официального развода с Ленской Наталья дала Преснякову второй шанс. Они поженились в 2010 году и сейчас воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана.
По мнению астрологов, именно Подольская оказалась той самой "женщиной по судьбе" для Преснякова, несмотря на то, что внешне и по характеру она сильно отличается от его предыдущих избранниц. Сама Наталья считает, что нашла ключ к сердцу мужа: "С ним только добром и лаской. Никакого напора, никакой жесткости".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевцы Владимир Пресняков и Григорий Лепс (справа) выступают на концерте-закрытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Певцы Владимир Пресняков и Григорий Лепс (справа) выступают на концерте-закрытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Сегодня 57-летний Пресняков продолжает музыкальную карьеру, выступает на сцене и поддерживает сына Никиту, который с 2022 года живет в США и развивает там собственную музыкальную группу. Кажется, музыка действительно передается по наследству, и это единственное, что оставалось неизменным в бурной жизни Владимира Преснякова, пережившего и славу, и падения, и клиническую смерть.