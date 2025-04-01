https://ria.ru/20250401/premer-2008642268.html
Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве
Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве - РИА Новости, 01.04.2025
Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве
Посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что на 7 апреля в Москве запланирована встреча глав правительств Белоруссии и РФ Александра Турчина и Михаила... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:05:00+03:00
2025-04-01T14:05:00+03:00
2025-04-01T14:31:00+03:00
россия
белоруссия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что на 7 апреля в Москве запланирована встреча глав правительств Белоруссии и РФ Александра Турчина и Михаила Мишустина."Есть уже намеченная встреча на уровне глав правительств: 7 апреля в Москве будет встреча Турчина и Мишустина. Это будет уже обсуждение конкретных вопросов", - сказал Грызлов телеканалу "Первый информационный". Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале названного СМИ.Дипломат добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая в числе других лидеров приглашен на празднование годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Александр Григорьевич тоже приедет в Москву. Безусловно, это всегда сопровождается обсуждением каких-то насущных вопросов", - сказал он.Грызлов подчеркнул, что в целом между главами государств Белоруссии и России часто проходят телефонные разговоры, в ходе которых обсуждаются актуальные, сиюминутные вопросы. "Это важно, что между главами государств дружеские, партнерские отношения", - добавил он.
https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, в мире
Россия, Белоруссия, Москва, В мире
Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве
Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве 7 апреля
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что на 7 апреля в Москве запланирована встреча глав правительств Белоруссии и РФ Александра Турчина и Михаила Мишустина.
"Есть уже намеченная встреча на уровне глав правительств: 7 апреля в Москве
будет встреча Турчина и Мишустина
. Это будет уже обсуждение конкретных вопросов", - сказал Грызлов
телеканалу "Первый информационный". Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале названного СМИ.
Дипломат добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая в числе других лидеров приглашен на празднование годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Александр Григорьевич тоже приедет в Москву. Безусловно, это всегда сопровождается обсуждением каких-то насущных вопросов", - сказал он.
Грызлов подчеркнул, что в целом между главами государств Белоруссии и России часто проходят телефонные разговоры, в ходе которых обсуждаются актуальные, сиюминутные вопросы. "Это важно, что между главами государств дружеские, партнерские отношения", - добавил он.