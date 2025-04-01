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Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве

Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве - РИА Новости, 01.04.2025

Премьеры России и Белоруссии проведут встречу в Москве

Посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что на 7 апреля в Москве запланирована встреча глав правительств Белоруссии и РФ Александра Турчина и Михаила... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:05:00+03:00

2025-04-01T14:05:00+03:00

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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что на 7 апреля в Москве запланирована встреча глав правительств Белоруссии и РФ Александра Турчина и Михаила Мишустина."Есть уже намеченная встреча на уровне глав правительств: 7 апреля в Москве будет встреча Турчина и Мишустина. Это будет уже обсуждение конкретных вопросов", - сказал Грызлов телеканалу "Первый информационный". Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале названного СМИ.Дипломат добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая в числе других лидеров приглашен на празднование годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Александр Григорьевич тоже приедет в Москву. Безусловно, это всегда сопровождается обсуждением каких-то насущных вопросов", - сказал он.Грызлов подчеркнул, что в целом между главами государств Белоруссии и России часто проходят телефонные разговоры, в ходе которых обсуждаются актуальные, сиюминутные вопросы. "Это важно, что между главами государств дружеские, партнерские отношения", - добавил он.

https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html

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