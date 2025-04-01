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Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета - РИА Новости, 01.04.2025
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Туризм
 
17:24 01.04.2025 (обновлено: 17:54 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html
Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета
Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета - РИА Новости, 01.04.2025
Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета
Жительница Узбекистана, оказавшаяся на борту катера, загоревшегося у побережья таиландского Пхукета, рассказала РИА Новости подробности происшествия. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:24:00+03:00
2025-04-01T17:54:00+03:00
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
узбекистан
таиланд
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Жительница Узбекистана, оказавшаяся на борту катера, загоревшегося у побережья таиландского Пхукета, рассказала РИА Новости подробности происшествия. Ранее СМИ Таиланда сообщали о пожаре на туристическом катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов, в результате пожара пострадали четверо россиян. Всего на борту было 33 туриста, из них 26 россиян. "Мы выехали из отеля в 5.20 (1.20 мск), забрав по пути других туристов, направлявшихся на ту же экскурсию. По прибытию на пирс Чалонг нам был предложен завтрак, и гид рассказал о мерах безопасности", - рассказала она. По ее словам, при посадке на катер уже ощущался подозрительный запах. "Примерно в 07.21, подходя к лодке, мы ощутили запах, который напоминал керосин или краску. Никаких инструкций или объяснений по этому поводу со стороны экипажа не было", - отметила туристка. "В лодке уже были подготовлены спасательные жилеты для каждого участника, нас попросили надеть эти жилеты", - добавила она. После выхода в море, как рассказала собеседница, катер вскоре замедлился из-за неисправности двигателя. "Лодка замедлилась из-за неисправности двигателя, находясь посреди пути от Пхукета до острова Майтхон. Экипаж начал починку лодки при работающем двигателе", - пояснила она. Позже, по ее словам, туристам предложили внезапную остановку для снорклинга. "Было принято решение о незапланированном снорклинге. Всем выдали маски и предложили спуститься в море по желанию. Я и моя сестра решили поплавать (примерно в 8.40). Половина туристов также спустилась в воду", - сообщила она. "Мой супруг (гражданин Узбекистана - ред.) и некоторые другие туристы остались на лодке. Позже, после купания, некоторые вернулись обратно, включая мою сестру. Я же осталась в море. Вскоре после этого мы услышали хлопок, и все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду", - добавила туристка. РИА Новости публикует видео, предоставленное собеседницей агентства, на котором видно горящий катер издалека.
https://ria.ru/20250322/phuket-2006675505.html
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пхукет (остров)
узбекистан
таиланд
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РИА Новости
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Пожар на катере у побережья Пхукета
Жительница Узбекистана, по сути спасаясь, сняла из воды, как загорался туристический катер у побережья Пхукета, на котором она еще недавно была. Сама история произошла с утра – на борту были 33 туриста, в результате пожара пострадали 4 россиян. Очевидица рассказала РИА Новости, что от катера с самого начала странно пахло – керосином или краской. Экипаж это никак не объяснил. В лодке уже были спасательные жилеты, которые их сразу попросили надеть. После выхода в море катер замедлился, его начали чинить при работающем двигателе. Туристам предложили незапланированный снорклинг. Очевидица согласилась, а после, оставшись в море, услышала хлопок и увидела, как все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду!"
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новости - туризм, пхукет (остров), узбекистан, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Узбекистан, Таиланд
Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета

Туристка из Узбекистана рассказала о поломке у загоревшегося на Пхукете катера

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Жительница Узбекистана, оказавшаяся на борту катера, загоревшегося у побережья таиландского Пхукета, рассказала РИА Новости подробности происшествия.
Ранее СМИ Таиланда сообщали о пожаре на туристическом катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов, в результате пожара пострадали четверо россиян. Всего на борту было 33 туриста, из них 26 россиян.
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"Мы выехали из отеля в 5.20 (1.20 мск), забрав по пути других туристов, направлявшихся на ту же экскурсию. По прибытию на пирс Чалонг нам был предложен завтрак, и гид рассказал о мерах безопасности", - рассказала она.
По ее словам, при посадке на катер уже ощущался подозрительный запах.
"Примерно в 07.21, подходя к лодке, мы ощутили запах, который напоминал керосин или краску. Никаких инструкций или объяснений по этому поводу со стороны экипажа не было", - отметила туристка.
"В лодке уже были подготовлены спасательные жилеты для каждого участника, нас попросили надеть эти жилеты", - добавила она.
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После выхода в море, как рассказала собеседница, катер вскоре замедлился из-за неисправности двигателя.
"Лодка замедлилась из-за неисправности двигателя, находясь посреди пути от Пхукета до острова Майтхон. Экипаж начал починку лодки при работающем двигателе", - пояснила она.
Позже, по ее словам, туристам предложили внезапную остановку для снорклинга.
"Было принято решение о незапланированном снорклинге. Всем выдали маски и предложили спуститься в море по желанию. Я и моя сестра решили поплавать (примерно в 8.40). Половина туристов также спустилась в воду", - сообщила она.
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"Мой супруг (гражданин Узбекистана - ред.) и некоторые другие туристы остались на лодке. Позже, после купания, некоторые вернулись обратно, включая мою сестру. Я же осталась в море. Вскоре после этого мы услышали хлопок, и все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду", - добавила туристка.
РИА Новости публикует видео, предоставленное собеседницей агентства, на котором видно горящий катер издалека.
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