https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html

Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета

Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета - РИА Новости, 01.04.2025

Туристка рассказала подробности пожара на катере у побережья Пхукета

Жительница Узбекистана, оказавшаяся на борту катера, загоревшегося у побережья таиландского Пхукета, рассказала РИА Новости подробности происшествия. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:24:00+03:00

2025-04-01T17:24:00+03:00

2025-04-01T17:54:00+03:00

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

узбекистан

таиланд

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Жительница Узбекистана, оказавшаяся на борту катера, загоревшегося у побережья таиландского Пхукета, рассказала РИА Новости подробности происшествия. Ранее СМИ Таиланда сообщали о пожаре на туристическом катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов, в результате пожара пострадали четверо россиян. Всего на борту было 33 туриста, из них 26 россиян. "Мы выехали из отеля в 5.20 (1.20 мск), забрав по пути других туристов, направлявшихся на ту же экскурсию. По прибытию на пирс Чалонг нам был предложен завтрак, и гид рассказал о мерах безопасности", - рассказала она. По ее словам, при посадке на катер уже ощущался подозрительный запах. "Примерно в 07.21, подходя к лодке, мы ощутили запах, который напоминал керосин или краску. Никаких инструкций или объяснений по этому поводу со стороны экипажа не было", - отметила туристка. "В лодке уже были подготовлены спасательные жилеты для каждого участника, нас попросили надеть эти жилеты", - добавила она. После выхода в море, как рассказала собеседница, катер вскоре замедлился из-за неисправности двигателя. "Лодка замедлилась из-за неисправности двигателя, находясь посреди пути от Пхукета до острова Майтхон. Экипаж начал починку лодки при работающем двигателе", - пояснила она. Позже, по ее словам, туристам предложили внезапную остановку для снорклинга. "Было принято решение о незапланированном снорклинге. Всем выдали маски и предложили спуститься в море по желанию. Я и моя сестра решили поплавать (примерно в 8.40). Половина туристов также спустилась в воду", - сообщила она. "Мой супруг (гражданин Узбекистана - ред.) и некоторые другие туристы остались на лодке. Позже, после купания, некоторые вернулись обратно, включая мою сестру. Я же осталась в море. Вскоре после этого мы услышали хлопок, и все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду", - добавила туристка. РИА Новости публикует видео, предоставленное собеседницей агентства, на котором видно горящий катер издалека.

https://ria.ru/20250322/phuket-2006675505.html

https://ria.ru/20240206/tailand-1925543375.html

https://ria.ru/20240110/pkhuket-1920439330.html

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пхукет (остров)

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таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на катере у побережья Пхукета Жительница Узбекистана, по сути спасаясь, сняла из воды, как загорался туристический катер у побережья Пхукета, на котором она еще недавно была. Сама история произошла с утра – на борту были 33 туриста, в результате пожара пострадали 4 россиян. Очевидица рассказала РИА Новости, что от катера с самого начала странно пахло – керосином или краской. Экипаж это никак не объяснил. В лодке уже были спасательные жилеты, которые их сразу попросили надеть. После выхода в море катер замедлился, его начали чинить при работающем двигателе. Туристам предложили незапланированный снорклинг. Очевидица согласилась, а после, оставшись в море, услышала хлопок и увидела, как все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду!" 2025-04-01T17:24 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, пхукет (остров), узбекистан, таиланд