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В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди - РИА Новости, 01.04.2025
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10:09 01.04.2025 (обновлено: 12:11 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/pozhar-2008574523.html
В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди
В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди - РИА Новости, 01.04.2025
В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди
Три человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:09:00+03:00
2025-04-01T12:11:00+03:00
происшествия
нижегородская область
юбилейный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Юбилейной в поселке Большие Мосты Ковернинского района поступило ночью во вторник. "Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС. В 02.24 (мск) открытое горение ликвидировано на площади 196 квадратных метров. В результате пожара погибли 3 человека", - говорится в сообщении. Личности погибших и причины пожара устанавливаются.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, юбилейный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Юбилейный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди

В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли три человека

© Фото : Нижегородский Следком/TelegramПоследствия пожара в частном жилом доме на улице Юбилейной в поселке Большие Мосты в Нижегородской области. 1 апреля 2025
Последствия пожара в частном жилом доме на улице Юбилейной в поселке Большие Мосты в Нижегородской области. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Нижегородский Следком/Telegram
Последствия пожара в частном жилом доме на улице Юбилейной в поселке Большие Мосты в Нижегородской области. 1 апреля 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Юбилейной в поселке Большие Мосты Ковернинского района поступило ночью во вторник.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС. В 02.24 (мск) открытое горение ликвидировано на площади 196 квадратных метров. В результате пожара погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
Личности погибших и причины пожара устанавливаются.
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ПроисшествияНижегородская областьЮбилейныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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