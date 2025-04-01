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В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди
В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди - РИА Новости, 01.04.2025
В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди
Три человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:09:00+03:00
2025-04-01T10:09:00+03:00
2025-04-01T12:11:00+03:00
происшествия
нижегородская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Юбилейной в поселке Большие Мосты Ковернинского района поступило ночью во вторник. "Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС. В 02.24 (мск) открытое горение ликвидировано на площади 196 квадратных метров. В результате пожара погибли 3 человека", - говорится в сообщении. Личности погибших и причины пожара устанавливаются.
https://ria.ru/20250331/pozhar-2008399564.html
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происшествия, нижегородская область, юбилейный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Юбилейный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли люди
В Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли три человека