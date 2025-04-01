https://ria.ru/20250401/posol-2008713400.html

Новый посол Франции прибыл в Россию

Новый посол Франции прибыл в Россию - РИА Новости, 01.04.2025

Новый посол Франции прибыл в Россию

Посольство Франции в РФ сообщило в своем Telegram-канале о прибытии нового посла Николя де Ривьера и пожелало ему всего наилучшего в осуществлении своей миссии. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:58:00+03:00

2025-04-01T16:58:00+03:00

2025-04-01T17:28:00+03:00

франция

россия

в мире

николя де ривьер

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство Франции в РФ сообщило в своем Telegram-канале о прибытии нового посла Николя де Ривьера и пожелало ему всего наилучшего в осуществлении своей миссии."Новый посол Франции в России господин Николя де Ривьер прибыл в Россию", - написало диппредставительство.Там добавили, что команда посольства "желает ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии".Позже в российском дипломатическом ведомстве сообщили, что замглавы МИД РФ Александр Грушко принял у нового главы французской дипмиссии копии верительных грамот.Ранее в МИД России РИА Новости рассказали, что кандидатура экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового французского посла в РФ была одобрена Москвой "после внимательного рассмотрения" обращения Парижа.С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавлял временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросом о целях направления нового французского посла в Россию.

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html

https://ria.ru/20250307/kelin-2003525271.html

https://ria.ru/20250208/diplomatiya-1998107746.html

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франция, россия, в мире, николя де ривьер