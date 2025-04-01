Рейтинг@Mail.ru
Новый посол Франции прибыл в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 01.04.2025 (обновлено: 17:28 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/posol-2008713400.html
Новый посол Франции прибыл в Россию
Новый посол Франции прибыл в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
Новый посол Франции прибыл в Россию
Посольство Франции в РФ сообщило в своем Telegram-канале о прибытии нового посла Николя де Ривьера и пожелало ему всего наилучшего в осуществлении своей миссии. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:58:00+03:00
2025-04-01T17:28:00+03:00
франция
россия
в мире
николя де ривьер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008714986_0:817:2049:1969_1920x0_80_0_0_432944ceb1871e312aa3cf888703889d.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство Франции в РФ сообщило в своем Telegram-канале о прибытии нового посла Николя де Ривьера и пожелало ему всего наилучшего в осуществлении своей миссии."Новый посол Франции в России господин Николя де Ривьер прибыл в Россию", - написало диппредставительство.Там добавили, что команда посольства "желает ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии".Позже в российском дипломатическом ведомстве сообщили, что замглавы МИД РФ Александр Грушко принял у нового главы французской дипмиссии копии верительных грамот.Ранее в МИД России РИА Новости рассказали, что кандидатура экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового французского посла в РФ была одобрена Москвой "после внимательного рассмотрения" обращения Парижа.С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавлял временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросом о целях направления нового французского посла в Россию.
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html
https://ria.ru/20250307/kelin-2003525271.html
https://ria.ru/20250208/diplomatiya-1998107746.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008714986_0:625:2049:2161_1920x0_80_0_0_867ba91509d2475af826198e83b46bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, в мире, николя де ривьер
Франция, Россия, В мире, Николя Де Ривьер
Новый посол Франции прибыл в Россию

Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию

© Фото : Посольство Франции в МосквеНовый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Посольство Франции в Москве
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство Франции в РФ сообщило в своем Telegram-канале о прибытии нового посла Николя де Ривьера и пожелало ему всего наилучшего в осуществлении своей миссии.
"Новый посол Франции в России господин Николя де Ривьер прибыл в Россию", - написало диппредставительство.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Захарова задалась вопросом о цели приезда посла Франции в Россию
6 марта, 01:01
Там добавили, что команда посольства "желает ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии".
Позже в российском дипломатическом ведомстве сообщили, что замглавы МИД РФ Александр Грушко принял у нового главы французской дипмиссии копии верительных грамот.
Ранее в МИД России РИА Новости рассказали, что кандидатура экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового французского посла в РФ была одобрена Москвой "после внимательного рассмотрения" обращения Парижа.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Посол России в Лондоне прокомментировал слова Макрона о "российской угрозе"
7 марта, 02:41
С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавлял временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.
Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.
В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросом о целях направления нового французского посла в Россию.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Французская дипломатия в кризисе, заявил посол России
8 февраля, 07:47
 
ФранцияРоссияВ миреНиколя Де Ривьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала