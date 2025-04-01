"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
Аналитик Джонсон: Европа пытается развязать войну, к которой не готова
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Европейские страны не готовы к войне, но при этом все равно разжигают конфликт с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
"У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией. История их явно ничему не учит", — сказал он.
В качестве основных причин такой агрессивной политики аналитик называет займы, которые Франция, Великобритания и Германия выдавали Киеву. В случае поражения Украины эти деньги пропадут, добавил эксперт.
"Сейчас даже не важно рассматривать их с точки зрения военной мощи. Достаточно ответить на один вопрос: есть ли у них подходящая инфраструктура, могут ли они наладить поставки питания, топлива, боеприпасов? Смогут ли они доставлять необходимое количество запасных частей для ремонта снаряжения", — заключил Джонсон.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Встреча военного руководства Британии, Франции и Украины, о которой было объявлено в минувший понедельник, пройдет в ближайшие дни. Во время переговоров будут обсуждать следующий этап детального планирования.
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