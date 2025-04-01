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"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
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05:52 01.04.2025 (обновлено: 11:50 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html
"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
Европейские страны не готовы к войне, но при этом все равно разжигают конфликт с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:52:00+03:00
2025-04-01T11:50:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
ларри джонсон
эммануэль макрон
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Европейские страны не готовы к войне, но при этом все равно разжигают конфликт с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией. История их явно ничему не учит", — сказал он.В качестве основных причин такой агрессивной политики аналитик называет займы, которые Франция, Великобритания и Германия выдавали Киеву. В случае поражения Украины эти деньги пропадут, добавил эксперт."Сейчас даже не важно рассматривать их с точки зрения военной мощи. Достаточно ответить на один вопрос: есть ли у них подходящая инфраструктура, могут ли они наладить поставки питания, топлива, боеприпасов? Смогут ли они доставлять необходимое количество запасных частей для ремонта снаряжения", — заключил Джонсон.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Встреча военного руководства Британии, Франции и Украины, о которой было объявлено в минувший понедельник, пройдет в ближайшие дни. Во время переговоров будут обсуждать следующий этап детального планирования.
https://ria.ru/20250401/sudba-2008540992.html
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в мире, россия, франция, украина, ларри джонсон, эммануэль макрон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Франция, Украина, Ларри Джонсон, Эммануэль Макрон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией

Аналитик Джонсон: Европа пытается развязать войну, к которой не готова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Европейские страны не готовы к войне, но при этом все равно разжигают конфликт с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
"У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией. История их явно ничему не учит", — сказал он.
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В качестве основных причин такой агрессивной политики аналитик называет займы, которые Франция, Великобритания и Германия выдавали Киеву. В случае поражения Украины эти деньги пропадут, добавил эксперт.
"Сейчас даже не важно рассматривать их с точки зрения военной мощи. Достаточно ответить на один вопрос: есть ли у них подходящая инфраструктура, могут ли они наладить поставки питания, топлива, боеприпасов? Смогут ли они доставлять необходимое количество запасных частей для ремонта снаряжения", — заключил Джонсон.
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Встреча военного руководства Британии, Франции и Украины, о которой было объявлено в минувший понедельник, пройдет в ближайшие дни. Во время переговоров будут обсуждать следующий этап детального планирования.
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