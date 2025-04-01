https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html

"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией

"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией - РИА Новости, 01.04.2025

"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией

Европейские страны не готовы к войне, но при этом все равно разжигают конфликт с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:52:00+03:00

2025-04-01T05:52:00+03:00

2025-04-01T11:50:00+03:00

в мире

россия

франция

украина

ларри джонсон

эммануэль макрон

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Европейские страны не готовы к войне, но при этом все равно разжигают конфликт с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией. История их явно ничему не учит", — сказал он.В качестве основных причин такой агрессивной политики аналитик называет займы, которые Франция, Великобритания и Германия выдавали Киеву. В случае поражения Украины эти деньги пропадут, добавил эксперт."Сейчас даже не важно рассматривать их с точки зрения военной мощи. Достаточно ответить на один вопрос: есть ли у них подходящая инфраструктура, могут ли они наладить поставки питания, топлива, боеприпасов? Смогут ли они доставлять необходимое количество запасных частей для ремонта снаряжения", — заключил Джонсон.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Встреча военного руководства Британии, Франции и Украины, о которой было объявлено в минувший понедельник, пройдет в ближайшие дни. Во время переговоров будут обсуждать следующий этап детального планирования.

https://ria.ru/20250401/sudba-2008540992.html

https://ria.ru/20250401/koalitsiya-2008538382.html

https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html

россия

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в мире, россия, франция, украина, ларри джонсон, эммануэль макрон, центральное разведывательное управление (цру)