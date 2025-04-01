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Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 01.04.2025 (обновлено: 14:11 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/poroshenko-2008591014.html
Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом
Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом - РИА Новости, 01.04.2025
Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом
Экс-президент Украины Петр Порошенко* назвал сделку по недрам угрозой суверенитету и призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:22:00+03:00
2025-04-01T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
сша
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* назвал сделку по недрам угрозой суверенитету и призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы ее обсудить. Его цитирует издание "Страна.ua". "Из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина упустила возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что соглашались партнеры", — отметил Порошенко*. Бывший президент добавил, что предложение Вашингтона может нести угрозы суверенитету Украины и европейской интеграции. Он отметил, что на Украине началась антиамериканская истерия, которая может навредить, поскольку Киев зависит от помощи Штатов. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008557723.html
https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008556294.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, США
Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом

Порошенко назвал сделку по недрам с США угрозой Украине и обратился к Зеленскому

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* назвал сделку по недрам угрозой суверенитету и призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы ее обсудить. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина упустила возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что соглашались партнеры", — отметил Порошенко*.
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Бывший президент добавил, что предложение Вашингтона может нести угрозы суверенитету Украины и европейской интеграции.

Он отметил, что на Украине началась антиамериканская истерия, которая может навредить, поскольку Киев зависит от помощи Штатов.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСША
 
 
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