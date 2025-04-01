https://ria.ru/20250401/poroshenko-2008591014.html

Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом

Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом - РИА Новости, 01.04.2025

Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом

Экс-президент Украины Петр Порошенко* назвал сделку по недрам угрозой суверенитету и призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:22:00+03:00

2025-04-01T11:22:00+03:00

2025-04-01T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* назвал сделку по недрам угрозой суверенитету и призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы ее обсудить. Его цитирует издание "Страна.ua". "Из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина упустила возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что соглашались партнеры", — отметил Порошенко*. Бывший президент добавил, что предложение Вашингтона может нести угрозы суверенитету Украины и европейской интеграции. Он отметил, что на Украине началась антиамериканская истерия, которая может навредить, поскольку Киев зависит от помощи Штатов. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008557723.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, сша