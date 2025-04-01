https://ria.ru/20250401/polsha-2008662325.html

В Польше арестовали украинца, который поджег своего работодателя

В Польше арестовали украинца, который поджег своего работодателя - РИА Новости, 01.04.2025

В Польше арестовали украинца, который поджег своего работодателя

Гражданина Украины арестовали в Польше на три месяца по обвинению в поджоге своего работодателя, сообщила местная полиция. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:49:00+03:00

2025-04-01T14:49:00+03:00

2025-04-01T14:49:00+03:00

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ВАРШАВА, 1 апр - РИА Новости. Гражданина Украины арестовали в Польше на три месяца по обвинению в поджоге своего работодателя, сообщила местная полиция. "Заявление о поджоге мужчины полицейские получили в субботу около полудня. Сотрудники выяснили, что на 37-летнего мужчину напал его 34-летний работник. После короткого разговора последний вышел из помещения и вернулся с контейнером с легковоспламеняющейся жидкостью. Он облил ей мужчину, поджег и сбежал", - рассказала пресс-секретарь полиции в Гдыни Иоланта Грунерт. Пострадавший в тяжелом состоянии попал в больницу. Нападавшего полиция задержала через два часа. "Полицейские задержали 34-летнего гражданина Украины, подозреваемого в попытке убийства", - сообщает ведомство. Ему предъявлены обвинения в попытке убийства. За это преступление грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд принял решение арестовать украинца на время следствия. Причины ссоры и последовавших за ней действий работника не разглашаются.

https://ria.ru/20250311/polsha-2004331900.html

https://ria.ru/20250206/poland-1997810512.html

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