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Полнолуние в апреле 2025 года: когда будет и сколько продлится Розовая Луна
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15:40 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/polnolunie-2008666469.html
Полнолуние в апреле-2025: когда и где наблюдать за Розовой Луной
Полнолуние в апреле 2025 года: когда будет и сколько продлится Розовая Луна
Полнолуние в апреле-2025: когда и где наблюдать за Розовой Луной
Лунный цикл — это последовательная сменяемость фаз, при которых естественный спутник Земли по-разному освещается солнечным светом. Принято выделять четыре... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:40:00+03:00
2025-04-01T15:40:00+03:00
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полнолуние
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лунный цикл — это последовательная сменяемость фаз, при которых естественный спутник Земли по-разному освещается солнечным светом. Принято выделять четыре основные фазы Луны: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Какого числа и где можно будет наблюдать полнолуние в апреле 2025 года, дата и время этого явления, что такое “Розовая Луна” и какие звезды будут рядом с ней в этот период, — в материале РИА Новости.Полнолуние в апрелеАпрельское полнолуние принято называть “Розовой Луной”, однако это не имеет ничего общего с изменением цвета спутника. Такое название зародилось среди американских индейцев, которые ассоциировали явление с розовыми цветками шиловидного флокса, распускающегося в этом месяце.Апрельское полнолуние также принято считать “Пасхальным”. Связано это с тем, что Римско-католическая и протестантские церкви именно по нему определяют даты празднования Воскресения Христова.Первая фаза полной Луны после мартовского равноденствия, которое в этом году пришлось на 20 марта, и считается “Пасхальной”. В следующее за ним воскресенье отмечается Пасха западными христианскими церквями. В 2025 году она будет праздноваться 20 апреля.Когда и где наблюдатьС научной точки зрения, полнолуние является не протяженным периодом, а моментом, когда солнце полностью освещает полушарие Луны, обращенное к нашей планете. Тем не менее, наблюдая с Земли, целиком освещенную поверхность естественного спутника можно видеть за несколько дней до и после этого мгновения.В апреле 2025 года такой момент наступит 13 числа в 03:32 по московскому времени.Насладиться видом полной Луны можно будет на востоке вечером, а на западе перед восходом Солнца.Какие звезды будут рядом с Луной в апрелеВ апреле полная Луна будет находиться в созвездии Девы, а сиять она будет вместе со звездой Спика.Это ярчайшая звезда созвездия и шестнадцатая по яркости на всем небосклоне.Как отмечают астрономы, за звездой можно наблюдать практически из любой точки планеты, кроме окрестностей Северного полюса. Также найти ее может быть проблематично в крупных мегаполисах из-за ярких лучей искусственного света.Следует отметить, что “Розовая Луна” не всегда может находиться в созвездии Девы. Периодически она бывает в Весах, однако происходит это только в том случае, если полнолуние приходится на конец апреля. Такое явление стоит ожидать не ранее 2037 года.Мнение экспертаКак рассказывает преподаватель физики и математики, биофизик в лаборатории сверхсильных световых полей Валерий Тепляков, в целом, все полнолуния по-своему уникальны благодаря бесчисленному количеству объектов, мимо которых Луна проходит до или после того, как покажется жителям Земли полностью.По его словам, из-за периодичности движения не только нашей планеты, но и других космических тел, существует периодичность повторения тех или иных комбинаций звезд, планет и других небесных тел, видимых в разные фазы Луны.“За всеми полнолуниями, затмениями и другими феноменами стоят физические законы, описывающие и прогнозирующие эти явления”, — отметил он.В связи с этим, подчеркнул Тепляков, изучение и наблюдение за этими процессами крайне интересно с научной точки зрения. В то же время, добавил он, оно полезно и с позиции расширения общей культуры и кругозора.Не стоит забывать и о том, что помимо естественно-научной точки зрения на это явление, значительное место в мировой культуре занимает и эстетический аспект этого феномена. Полная Луна была и остается не только объектом наблюдений астрономов, но и источником вдохновения для множества художников, писателей и композиторов.Этот факт также позволяет людям погрузиться в определенную атмосферу, осознавая, что мы наблюдаем за той же самой Луной, что и люди, жившие задолго до нас.
https://ria.ru/20250326/polnolunie-2007402958.html
https://ria.ru/20250327/posevnaya-1781167572.html
https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html
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луна, земля, полнолуние, россия
Луна, Земля, полнолуние, Россия

Полнолуние в апреле-2025: когда и где наблюдать за Розовой Луной

© РИА Новости / Владимир АстапковичПолнолуние в апреле 2025
Полнолуние в апреле 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Полнолуние в апреле 2025
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Оглавление
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лунный цикл — это последовательная сменяемость фаз, при которых естественный спутник Земли по-разному освещается солнечным светом. Принято выделять четыре основные фазы Луны: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Какого числа и где можно будет наблюдать полнолуние в апреле 2025 года, дата и время этого явления, что такое “Розовая Луна” и какие звезды будут рядом с ней в этот период, — в материале РИА Новости.

Полнолуние в апреле

© ИнфографикаПолнолуние в апреле
Полнолуние в апреле
© Инфографика
Полнолуние в апреле
Апрельское полнолуние принято называть “Розовой Луной”, однако это не имеет ничего общего с изменением цвета спутника. Такое название зародилось среди американских индейцев, которые ассоциировали явление с розовыми цветками шиловидного флокса, распускающегося в этом месяце.
Апрельское полнолуние также принято считать “Пасхальным”. Связано это с тем, что Римско-католическая и протестантские церкви именно по нему определяют даты празднования Воскресения Христова.
Первая фаза полной Луны после мартовского равноденствия, которое в этом году пришлось на 20 марта, и считается “Пасхальной”. В следующее за ним воскресенье отмечается Пасха западными христианскими церквями. В 2025 году она будет праздноваться 20 апреля.
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Когда и где наблюдать

С научной точки зрения, полнолуние является не протяженным периодом, а моментом, когда солнце полностью освещает полушарие Луны, обращенное к нашей планете. Тем не менее, наблюдая с Земли, целиком освещенную поверхность естественного спутника можно видеть за несколько дней до и после этого мгновения.
В апреле 2025 года такой момент наступит 13 числа в 03:32 по московскому времени.
Насладиться видом полной Луны можно будет на востоке вечером, а на западе перед восходом Солнца.

Какие звезды будут рядом с Луной в апреле

В апреле полная Луна будет находиться в созвездии Девы, а сиять она будет вместе со звездой Спика.
Это ярчайшая звезда созвездия и шестнадцатая по яркости на всем небосклоне.
Как отмечают астрономы, за звездой можно наблюдать практически из любой точки планеты, кроме окрестностей Северного полюса. Также найти ее может быть проблематично в крупных мегаполисах из-за ярких лучей искусственного света.
Следует отметить, что “Розовая Луна” не всегда может находиться в созвездии Девы. Периодически она бывает в Весах, однако происходит это только в том случае, если полнолуние приходится на конец апреля. Такое явление стоит ожидать не ранее 2037 года.
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Мнение эксперта

Как рассказывает преподаватель физики и математики, биофизик в лаборатории сверхсильных световых полей Валерий Тепляков, в целом, все полнолуния по-своему уникальны благодаря бесчисленному количеству объектов, мимо которых Луна проходит до или после того, как покажется жителям Земли полностью.
По его словам, из-за периодичности движения не только нашей планеты, но и других космических тел, существует периодичность повторения тех или иных комбинаций звезд, планет и других небесных тел, видимых в разные фазы Луны.
“За всеми полнолуниями, затмениями и другими феноменами стоят физические законы, описывающие и прогнозирующие эти явления”, — отметил он.
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В связи с этим, подчеркнул Тепляков, изучение и наблюдение за этими процессами крайне интересно с научной точки зрения. В то же время, добавил он, оно полезно и с позиции расширения общей культуры и кругозора.
Не стоит забывать и о том, что помимо естественно-научной точки зрения на это явление, значительное место в мировой культуре занимает и эстетический аспект этого феномена. Полная Луна была и остается не только объектом наблюдений астрономов, но и источником вдохновения для множества художников, писателей и композиторов.
Этот факт также позволяет людям погрузиться в определенную атмосферу, осознавая, что мы наблюдаем за той же самой Луной, что и люди, жившие задолго до нас.
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