https://ria.ru/20250401/politsija-2008648882.html

На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО

На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО - РИА Новости, 01.04.2025

На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО

Полиция Кубани проверит информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции якобы потребовали взятку у волонтёров, которые гнали УАЗ бойцам в зону спецоперации,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:22:00+03:00

2025-04-01T14:22:00+03:00

2025-04-01T14:22:00+03:00

происшествия

краснодарский край

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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КРАСНОДАР, 1 апр - РИА Новости. Полиция Кубани проверит информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции якобы потребовали взятку у волонтёров, которые гнали УАЗ бойцам в зону спецоперации, следует из сообщения ГУМВД по Краснодарскому краю. Ранее в Telegram-канале "Kub Mash" появились кадры, где волонтер рассказывает, что везет автомобиль к бойцам в зону СВО, но их остановил патруль в Горячем Ключе из-за того, что на "буханку" наброшена маскировочная сеть, которая скрывала номера. За что сотрудники якобы предложили мужчинам вместо 20 тысяч рублей штрафа дать 10 тысяч рублей взятки - эти деньги, по словам второго волонтера, инспектор в итоге и взял "в руку". "В настоящее время по данному факту сотрудниками собственной безопасности регионального главка зарегистрировано проведение служебной проверки. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - прокомментировали РИА Новости в полиции.

https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, ульяновский автомобильный завод (уаз)