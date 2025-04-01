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На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО - РИА Новости, 01.04.2025
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14:22 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/politsija-2008648882.html
На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО
На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО - РИА Новости, 01.04.2025
На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО
Полиция Кубани проверит информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции якобы потребовали взятку у волонтёров, которые гнали УАЗ бойцам в зону спецоперации,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:22:00+03:00
2025-04-01T14:22:00+03:00
происшествия
краснодарский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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КРАСНОДАР, 1 апр - РИА Новости. Полиция Кубани проверит информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции якобы потребовали взятку у волонтёров, которые гнали УАЗ бойцам в зону спецоперации, следует из сообщения ГУМВД по Краснодарскому краю. Ранее в Telegram-канале "Kub Mash" появились кадры, где волонтер рассказывает, что везет автомобиль к бойцам в зону СВО, но их остановил патруль в Горячем Ключе из-за того, что на "буханку" наброшена маскировочная сеть, которая скрывала номера. За что сотрудники якобы предложили мужчинам вместо 20 тысяч рублей штрафа дать 10 тысяч рублей взятки - эти деньги, по словам второго волонтера, инспектор в итоге и взял "в руку". "В настоящее время по данному факту сотрудниками собственной безопасности регионального главка зарегистрировано проведение служебной проверки. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - прокомментировали РИА Новости в полиции.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Краснодарский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
На Кубани проверят историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО

МВД Кубани проверит историю о взятке с волонтеров, гнавших УАЗ бойцам СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 1 апр - РИА Новости. Полиция Кубани проверит информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции якобы потребовали взятку у волонтёров, которые гнали УАЗ бойцам в зону спецоперации, следует из сообщения ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее в Telegram-канале "Kub Mash" появились кадры, где волонтер рассказывает, что везет автомобиль к бойцам в зону СВО, но их остановил патруль в Горячем Ключе из-за того, что на "буханку" наброшена маскировочная сеть, которая скрывала номера. За что сотрудники якобы предложили мужчинам вместо 20 тысяч рублей штрафа дать 10 тысяч рублей взятки - эти деньги, по словам второго волонтера, инспектор в итоге и взял "в руку".
"В настоящее время по данному факту сотрудниками собственной безопасности регионального главка зарегистрировано проведение служебной проверки. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - прокомментировали РИА Новости в полиции.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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ПроисшествияКраснодарский крайУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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