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В Подмосковье трое подростков по заданию куратора совершили поджог на ж/д
В Подмосковье трое подростков по заданию куратора совершили поджог на ж/д - РИА Новости, 01.04.2025
В Подмосковье трое подростков по заданию куратора совершили поджог на ж/д
Трое несовершеннолетних по заданию куратора совершили поджог на железной дороге в Подмосковье, возбуждено дело о теракте, подростки арестованы, сообщило... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:48:00+03:00
2025-04-01T15:48:00+03:00
2025-04-01T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Трое несовершеннолетних по заданию куратора совершили поджог на железной дороге в Подмосковье, возбуждено дело о теракте, подростки арестованы, сообщило Западное МСУТ СК России в своем Telegram-канале."Следователями СК России расследуется уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении террористического акта, направленного на повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.По версии следствия, в марте лицо "в целях дестабилизации социально-политической обстановки" по мессенджеру предложило незнакомому подростку работу и выслало инструкции. Тот привлек своих знакомых 2009 года рождения, и они, "находясь около 51 км 4-го пути перегона железнодорожных станций "Подольск-Гривно" в Московской области, совершили поджог шкафа обогрева стрелочных переводов, также вскрыли комплексную трансформаторную подстанцию, отвечающую за освещение железнодорожных станций "Гривно", после чего скрылись"."Незамедлительно были установлены лица, совершившие преступление, и задержаны. По ходатайству следователя им в суде была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе.Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
https://ria.ru/20250315/podzhog-2005165475.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Подмосковье трое подростков по заданию куратора совершили поджог на ж/д
В Подмосковье арестовали совершивших поджог ж/д по заданию куратора 3 подростков