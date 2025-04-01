https://ria.ru/20250401/podpole-2008738142.html

В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области

В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025

В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области

Российские войска нанесли удары по местам дислокации ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:05:00+03:00

2025-04-01T18:05:00+03:00

2025-04-01T22:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

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дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам дислокации ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет ФАБов в Бериславском районе. По предварительным данным, поражена одна из целей — артиллерия бандеровцев вместе с расчетом. Уничтожены орудия и, судя по детонации, небольшой склад снарядов", — сказал он.Удары также наносились по расположениям ВСУ в селах Тягинка и Бургунка, где находились около сотни украинских военных, добавил собеседник агентства.В ответ на атаки противника на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250401/podpole-2008572629.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина, безопасность