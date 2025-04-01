Рейтинг@Mail.ru
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 01.04.2025 (обновлено: 22:18 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/podpole-2008738142.html
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли удары по местам дислокации ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:05:00+03:00
2025-04-01T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965225286_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2f7e435ae9726ef6705f952f742377c6.png
ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам дислокации ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет ФАБов в Бериславском районе. По предварительным данным, поражена одна из целей — артиллерия бандеровцев вместе с расчетом. Уничтожены орудия и, судя по детонации, небольшой склад снарядов", — сказал он.Удары также наносились по расположениям ВСУ в селах Тягинка и Бургунка, где находились около сотни украинских военных, добавил собеседник агентства.В ответ на атаки противника на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250401/podpole-2008572629.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965225286_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e3ecad5c501eafb6ec7a5d4fa15a4177.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Украина, Безопасность
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области

Лебедев сообщил об ударах по ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области

© Минобороны РоссииУдар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ
Удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Минобороны России
Удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам дислокации ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет ФАБов в Бериславском районе. По предварительным данным, поражена одна из целей — артиллерия бандеровцев вместе с расчетом. Уничтожены орудия и, судя по детонации, небольшой склад снарядов", — сказал он.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области
Вчера, 10:05
Удары также наносились по расположениям ВСУ в селах Тягинка и Бургунка, где находились около сотни украинских военных, добавил собеседник агентства.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий ПесковУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала