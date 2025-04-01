https://ria.ru/20250401/podpole-2008738142.html
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли удары по местам дислокации ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:05:00+03:00
2025-04-01T18:05:00+03:00
2025-04-01T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965225286_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2f7e435ae9726ef6705f952f742377c6.png
ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам дислокации ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет ФАБов в Бериславском районе. По предварительным данным, поражена одна из целей — артиллерия бандеровцев вместе с расчетом. Уничтожены орудия и, судя по детонации, небольшой склад снарядов", — сказал он.Удары также наносились по расположениям ВСУ в селах Тягинка и Бургунка, где находились около сотни украинских военных, добавил собеседник агентства.В ответ на атаки противника на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250401/podpole-2008572629.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965225286_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e3ecad5c501eafb6ec7a5d4fa15a4177.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Украина, Безопасность
В подполье сообщили об ударах по дислокациям ВСУ в Херсонской области
Лебедев сообщил об ударах по ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области