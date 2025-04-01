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Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 01.04.2025 (обновлено: 10:15 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/podpole-2008572629.html
Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области
Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области - РИА Новости, 01.04.2025
Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области
Ударом в Черниговской области поражено место сборки БПЛА для ВСУ, уничтожено оборудование и склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 01.04.2025
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы рф
сергей лебедев
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ударом в Черниговской области поражено место сборки БПЛА для ВСУ, уничтожено оборудование и склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Город Новгород-Северский – разбили предприятие, связанное со сбором БПЛА. Уничтожено оборудование и небольшое складское помещение", - сказал Лебедев.
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вооруженные силы украины, черниговская область, вооруженные силы рф, сергей лебедев, безопасность
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области

Лебедев: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ударом в Черниговской области поражено место сборки БПЛА для ВСУ, уничтожено оборудование и склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Город Новгород-Северский – разбили предприятие, связанное со сбором БПЛА. Уничтожено оборудование и небольшое складское помещение", - сказал Лебедев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧерниговская областьВооруженные силы РФСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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