https://ria.ru/20250401/podpole-2008572629.html

Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области

Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области - РИА Новости, 01.04.2025

Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области

Ударом в Черниговской области поражено место сборки БПЛА для ВСУ, уничтожено оборудование и склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:05:00+03:00

2025-04-01T10:05:00+03:00

2025-04-01T10:15:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

черниговская область

вооруженные силы рф

сергей лебедев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004084900_0:80:3116:1833_1920x0_80_0_0_c48a4ff1075a6fc5fe19f1dc401c6a46.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ударом в Черниговской области поражено место сборки БПЛА для ВСУ, уничтожено оборудование и склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Город Новгород-Северский – разбили предприятие, связанное со сбором БПЛА. Уничтожено оборудование и небольшое складское помещение", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008546444.html

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, черниговская область, вооруженные силы рф, сергей лебедев, безопасность