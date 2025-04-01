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Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области
Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области - РИА Новости, 01.04.2025
Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области
Ударом в Черниговской области поражено место сборки БПЛА для ВСУ, уничтожено оборудование и склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:05:00+03:00
2025-04-01T10:05:00+03:00
2025-04-01T10:15:00+03:00
вооруженные силы украины
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черниговская область
вооруженные силы рф
сергей лебедев
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ударом в Черниговской области поражено место сборки БПЛА для ВСУ, уничтожено оборудование и склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Город Новгород-Северский – разбили предприятие, связанное со сбором БПЛА. Уничтожено оборудование и небольшое складское помещение", - сказал Лебедев.
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Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области
Лебедев: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области