https://ria.ru/20250401/pobeda-2008634462.html

Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы

Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 01.04.2025

Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы

В план празднования 80-летия Победы вошли уже более 190 основных мероприятий, среди которых, в частности, концерт 9 мая Большого молодежного сводного хора... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:41:00+03:00

2025-04-01T13:41:00+03:00

2025-04-01T13:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

ольга любимова

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В план празднования 80-летия Победы вошли уже более 190 основных мероприятий, среди которых, в частности, концерт 9 мая Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает уже более 190 масштабных событий", - написала она в своем Telegram-канале. В интервью телеканалу "Россия 24" Любимова подчеркнула, что речь идет о самых масштабных и основных проектах. "Это совершенно не значит, что их всего 190, потому что если представить себе, в России порядка 100 тысяч учреждений культуры от самых маленьких муниципалитетов до самых во всех смысла слова больших театров", - подчеркнула министр. Также, одним из знаковых проектов станет создание Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ, первый концерт которого пройдет в Москве в Зарядье 9 мая.

https://ria.ru/20241225/pobeda-1991246415.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, ольга любимова, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры