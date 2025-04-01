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Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы
Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 01.04.2025
Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы
В план празднования 80-летия Победы вошли уже более 190 основных мероприятий, среди которых, в частности, концерт 9 мая Большого молодежного сводного хора... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:41:00+03:00
2025-04-01T13:41:00+03:00
2025-04-01T13:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
новости культуры
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В план празднования 80-летия Победы вошли уже более 190 основных мероприятий, среди которых, в частности, концерт 9 мая Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает уже более 190 масштабных событий", - написала она в своем Telegram-канале. В интервью телеканалу "Россия 24" Любимова подчеркнула, что речь идет о самых масштабных и основных проектах. "Это совершенно не значит, что их всего 190, потому что если представить себе, в России порядка 100 тысяч учреждений культуры от самых маленьких муниципалитетов до самых во всех смысла слова больших театров", - подчеркнула министр. Также, одним из знаковых проектов станет создание Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ, первый концерт которого пройдет в Москве в Зарядье 9 мая.
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Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы
Любимова: в план празднования 80-летия Победы вошли более 190 мероприятий