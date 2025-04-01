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Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 01.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:41 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/pobeda-2008634462.html
Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы
Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 01.04.2025
Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы
В план празднования 80-летия Победы вошли уже более 190 основных мероприятий, среди которых, в частности, концерт 9 мая Большого молодежного сводного хора... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:41:00+03:00
2025-04-01T13:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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ольга любимова
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80-летие победы в великой отечественной войне
новости культуры
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В план празднования 80-летия Победы вошли уже более 190 основных мероприятий, среди которых, в частности, концерт 9 мая Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает уже более 190 масштабных событий", - написала она в своем Telegram-канале. В интервью телеканалу "Россия 24" Любимова подчеркнула, что речь идет о самых масштабных и основных проектах. "Это совершенно не значит, что их всего 190, потому что если представить себе, в России порядка 100 тысяч учреждений культуры от самых маленьких муниципалитетов до самых во всех смысла слова больших театров", - подчеркнула министр. Также, одним из знаковых проектов станет создание Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ, первый концерт которого пройдет в Москве в Зарядье 9 мая.
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россия, москва, ольга любимова, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Ольга Любимова, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новости культуры
Любимова рассказала о планах празднования 80-летия Победы

Любимова: в план празднования 80-летия Победы вошли более 190 мероприятий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В план празднования 80-летия Победы вошли уже более 190 основных мероприятий, среди которых, в частности, концерт 9 мая Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает уже более 190 масштабных событий", - написала она в своем Telegram-канале.
В интервью телеканалу "Россия 24" Любимова подчеркнула, что речь идет о самых масштабных и основных проектах. "Это совершенно не значит, что их всего 190, потому что если представить себе, в России порядка 100 тысяч учреждений культуры от самых маленьких муниципалитетов до самых во всех смысла слова больших театров", - подчеркнула министр.
Также, одним из знаковых проектов станет создание Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ, первый концерт которого пройдет в Москве в Зарядье 9 мая.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваОльга ЛюбимоваСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНовости культуры
 
 
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