https://ria.ru/20250401/plan-2008528814.html

"Пандедмия была тренировкой": на Западе ошеломлены планом Европы по России

"Пандедмия была тренировкой": на Западе ошеломлены планом Европы по России - РИА Новости, 01.04.2025

"Пандедмия была тренировкой": на Западе ошеломлены планом Европы по России

Евросоюз все больше превращается в диктатуру, для которой отчаянно нужны внешние противники, например, Россия, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:56:00+03:00

2025-04-01T00:56:00+03:00

2025-04-01T00:56:00+03:00

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приговор марин ле пен

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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Евросоюз все больше превращается в диктатуру, для которой отчаянно нужны внешние противники, например, Россия, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X."В то время как очередные выборы, на этот раз во Франции, украдены, ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в войне с Россией", — написал он.Пользователи соцсети поддержали ход мысли журналиста."На мой взгляд, диктатура уже наступила. Пандедмия была тренировкой, Украина — продолжением", — высказался Balkanowski."Как они могут рассчитывать на место в мирных переговорах если они так поступают с теми, кто не согласен с их политикой?", — пришел в недоумение Siakos Filaretos."Однозначно", — пишет пользователь Prime News Digest."Главный план Европы на 2025: натиск на Восток", — напомнил SlavicFreeSpirit."Один народ, один рейх…", — написал Fier d’être à Droite.Процесс против Ле ПенПроцесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.

https://ria.ru/20250328/evropa-2007864533.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008516987.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008449222.html

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