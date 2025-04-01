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"Пандедмия была тренировкой": на Западе ошеломлены планом Европы по России - РИА Новости, 01.04.2025
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00:56 01.04.2025
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"Пандедмия была тренировкой": на Западе ошеломлены планом Европы по России
"Пандедмия была тренировкой": на Западе ошеломлены планом Европы по России - РИА Новости, 01.04.2025
"Пандедмия была тренировкой": на Западе ошеломлены планом Европы по России
Евросоюз все больше превращается в диктатуру, для которой отчаянно нужны внешние противники, например, Россия, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:56:00+03:00
2025-04-01T00:56:00+03:00
в мире
россия
европа
франция
чей боуз
евросоюз
европарламент
приговор марин ле пен
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Евросоюз все больше превращается в диктатуру, для которой отчаянно нужны внешние противники, например, Россия, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X."В то время как очередные выборы, на этот раз во Франции, украдены, ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в войне с Россией", — написал он.Пользователи соцсети поддержали ход мысли журналиста."На мой взгляд, диктатура уже наступила. Пандедмия была тренировкой, Украина — продолжением", — высказался Balkanowski."Как они могут рассчитывать на место в мирных переговорах если они так поступают с теми, кто не согласен с их политикой?", — пришел в недоумение Siakos Filaretos."Однозначно", — пишет пользователь Prime News Digest."Главный план Европы на 2025: натиск на Восток", — напомнил SlavicFreeSpirit."Один народ, один рейх…", — написал Fier d’être à Droite.Процесс против Ле ПенПроцесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.
https://ria.ru/20250328/evropa-2007864533.html
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в мире, россия, европа, франция, чей боуз, евросоюз, европарламент, приговор марин ле пен, марин ле пен
В мире, Россия, Европа, Франция, Чей Боуз, Евросоюз, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен, Марин Ле Пен
"Пандедмия была тренировкой": на Западе ошеломлены планом Европы по России

Журналист Боуз: Евросоюзу нужны внешние противники вроде России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Евросоюз все больше превращается в диктатуру, для которой отчаянно нужны внешние противники, например, Россия, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.
"В то время как очередные выборы, на этот раз во Франции, украдены, ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в войне с Россией", — написал он.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе
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Пользователи соцсети поддержали ход мысли журналиста.
"На мой взгляд, диктатура уже наступила. Пандедмия была тренировкой, Украина — продолжением", — высказался Balkanowski.
"Как они могут рассчитывать на место в мирных переговорах если они так поступают с теми, кто не согласен с их политикой?", — пришел в недоумение Siakos Filaretos.
"Однозначно", — пишет пользователь Prime News Digest.
"Главный план Европы на 2025: натиск на Восток", — напомнил SlavicFreeSpirit.
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"Один народ, один рейх…", — написал Fier d’être à Droite.

Процесс против Ле Пен

Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.
Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.
Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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В миреРоссияЕвропаФранцияЧей БоузЕвросоюзЕвропарламентПриговор Марин Ле ПенМарин Ле Пен
 
 
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