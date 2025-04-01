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Финляндия и Швеция свели отношения с Россией к нулю, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2025
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13:09 01.04.2025 (обновлено: 13:39 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/peskov-2008626305.html
Финляндия и Швеция свели отношения с Россией к нулю, заявил Песков
Финляндия и Швеция свели отношения с Россией к нулю, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2025
Финляндия и Швеция свели отношения с Россией к нулю, заявил Песков
Финляндия и Швеция предпочли свести отношения с Россией фактически к нулю, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:09:00+03:00
2025-04-01T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финляндия и Швеция предпочли свести отношения с Россией фактически к нулю, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что у России не было проблем с Финляндией и Швецией, однако сейчас эти страны затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Он напомнил, что до этого Россию с Финляндией и Швецией связывало именно взаимовыгодное сотрудничество."Компании двух стран получали дивиденды и выгоду из этого сотрудничества... Но, тем не менее, и Финляндия, и Швеция предпочли свести эти отношения фактически к нулю. Это, к сожалению, то печальное состояние наших отношений, которое мы наблюдаем сейчас", - сказал пресс-секретарь президента.
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финляндия, швеция, россия, дмитрий песков, нато, в мире
Финляндия, Швеция, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Финляндия и Швеция свели отношения с Россией к нулю, заявил Песков

Песков: Финляндия и Швеция предпочли свести отношения с Россией к нулю

© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финляндия и Швеция предпочли свести отношения с Россией фактически к нулю, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что у России не было проблем с Финляндией и Швецией, однако сейчас эти страны затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Он напомнил, что до этого Россию с Финляндией и Швецией связывало именно взаимовыгодное сотрудничество.
«
"Компании двух стран получали дивиденды и выгоду из этого сотрудничества... Но, тем не менее, и Финляндия, и Швеция предпочли свести эти отношения фактически к нулю. Это, к сожалению, то печальное состояние наших отношений, которое мы наблюдаем сейчас", - сказал пресс-секретарь президента.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
У России не было проблем с Финляндией и Швецией, заявил Песков
Вчера, 13:06
 
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