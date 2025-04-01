https://ria.ru/20250401/peskov-2008624931.html

У России не было проблем с Финляндией и Швецией, заявил Песков

У России не было проблем с Финляндией и Швецией, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2025

У России не было проблем с Финляндией и Швецией, заявил Песков

У России не было проблем с Финляндией и Швецией, но сейчас эти страны затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:06:00+03:00

2025-04-01T13:06:00+03:00

2025-04-01T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. У России не было проблем с Финляндией и Швецией, но сейчас эти страны затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Хочу вам напомнить слова президента о том, что, казалось бы, что Финляндия и Швеция - у нас вообще с ними не было никаких проблем. И сейчас они затаскивают уже военную инфраструктуру НАТО к себе на территорию, хотя проблем никаких не было, было именно взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html

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россия, финляндия, швеция, дмитрий песков, нато, в мире