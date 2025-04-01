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Опрос показал отношение французов к приговору Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
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18:20 01.04.2025
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Опрос показал отношение французов к приговору Ле Пен
Опрос показал отношение французов к приговору Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
Опрос показал отношение французов к приговору Ле Пен
Более 60% французов не считают обоснованным вынесенный лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приговор, который... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:20:00+03:00
2025-04-01T18:20:00+03:00
в мире
париж
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Более 60% французов не считают обоснованным вынесенный лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приговор, который запрещает ей участвовать в любых выборах в течение пяти лет, свидетельствуют результаты исследования, проведенного изданием Figaro. По его данным, на вопрос "Кажется ли вам обоснованным запрет (Ле Пен - ред.) избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора?" 62,11% респондентов ответили отрицательно. При этом 37,89% опрошенных ответили положительно. Также более 63% французов одобряют намерение Ле Пен баллотироваться в президенты, несмотря на судимость, о чем она заявила накануне. Опрос проводился на сайте издания 31 марта - 1 апреля, в нем приняли участие 240 648 человек. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет, с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Опрос показал отношение французов к приговору Ле Пен

Figaro: более 60% французов не считают обоснованным приговор Ле Пен

© AP Photo / Thomas PadillaМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Более 60% французов не считают обоснованным вынесенный лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приговор, который запрещает ей участвовать в любых выборах в течение пяти лет, свидетельствуют результаты исследования, проведенного изданием Figaro.
По его данным, на вопрос "Кажется ли вам обоснованным запрет (Ле Пен - ред.) избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора?" 62,11% респондентов ответили отрицательно. При этом 37,89% опрошенных ответили положительно.
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Также более 63% французов одобряют намерение Ле Пен баллотироваться в президенты, несмотря на судимость, о чем она заявила накануне.
Опрос проводился на сайте издания 31 марта - 1 апреля, в нем приняли участие 240 648 человек.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет, с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
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