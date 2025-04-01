https://ria.ru/20250401/pdd-2008524761.html

Водителям сообщили о первоапрельских поправках в ПДД

Водителям сообщили о первоапрельских поправках в ПДД - РИА Новости, 01.04.2025

Водителям сообщили о первоапрельских поправках в ПДД

С 1 апреля начинают действовать изменения в ПДД, которые затрагивают ряд важных статей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:15:00+03:00

2025-04-01T02:15:00+03:00

2025-04-01T02:15:00+03:00

общество

авто

россия

иван денисов

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля начинают действовать изменения в ПДД, которые затрагивают ряд важных статей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Г.В.Плеханова Иван Денисов.Прежде всего, отменяется автоматическое продления водительских удостоверений. Это послабление действовало с 2022 года, но с 1 апреля просроченные права следует менять, проходя при этом медкомиссию.Заканчивается год, отведенный на замену иностранных водительских прав. Иностранцы и граждане, получившие вид на жительство в России до 1 апреля 2024 года обязаны были до 1 апреля 2025 года заменить свои права на российские. Это можно было сделать без сдачи экзаменов. Теперь экзамены придется сдавать, а за пренебрежение нормой полагается штраф в 5-15 тысяч рублей.Вступают в силу повышенные штрафы за ряд нарушений. Сокращается скидка за быструю оплату штрафа — с 50 до 25%, заключил Денисов.

https://ria.ru/20250328/remont-2007840408.html

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общество, авто, россия, иван денисов, рэу имени г. в. плеханова