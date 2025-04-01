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Парламент Грузии расширит мандат комиссии, расследующей дело Саакашвили - РИА Новости, 01.04.2025
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15:18 01.04.2025 (обновлено: 15:49 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/parlament-2008672855.html
Парламент Грузии расширит мандат комиссии, расследующей дело Саакашвили
Парламент Грузии расширит мандат комиссии, расследующей дело Саакашвили - РИА Новости, 01.04.2025
Парламент Грузии расширит мандат комиссии, расследующей дело Саакашвили
Грузинские депутаты проголосовали во вторник за расширение мандата временной следственной комиссии, которая расследует преступления, совершенные в период... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:18:00+03:00
2025-04-01T15:49:00+03:00
в мире
грузия
южная осетия
михаил саакашвили
ираклий окруашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Грузинские депутаты проголосовали во вторник за расширение мандата временной следственной комиссии, которая расследует преступления, совершенные в период правления режима экс-президента Михаила Саакашвили. Депутаты проголосовали за проект постановления, согласно которому комиссией будут изучаться преступления, совершенные бывшей правящей партией "Единое национальное движение" не только в период с 2003 по 2012 год, но и с 2003 года по настоящее время. "По представленному проекту нет вопросов, решение принято", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании после голосования. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее сообщал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента. Комиссия проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Прокуратура Грузии уже начала расследование против бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из-за неявки на заседание.
https://ria.ru/20250327/gruziya-2007779570.html
https://ria.ru/20250317/saakashvili-2005435758.html
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в мире, грузия, южная осетия, михаил саакашвили, ираклий окруашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Южная Осетия, Михаил Саакашвили, Ираклий Окруашвили, Единое национальное движение
Парламент Грузии расширит мандат комиссии, расследующей дело Саакашвили

Парламент Грузии расширит мандат комиссии, расследующей преступления Саакашвили

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Грузинские депутаты проголосовали во вторник за расширение мандата временной следственной комиссии, которая расследует преступления, совершенные в период правления режима экс-президента Михаила Саакашвили.
Депутаты проголосовали за проект постановления, согласно которому комиссией будут изучаться преступления, совершенные бывшей правящей партией "Единое национальное движение" не только в период с 2003 по 2012 год, но и с 2003 года по настоящее время.
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"По представленному проекту нет вопросов, решение принято", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании после голосования.
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее сообщал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.
Комиссия проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Прокуратура Грузии уже начала расследование против бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из-за неявки на заседание.
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В миреГрузияЮжная ОсетияМихаил СаакашвилиИраклий ОкруашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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