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При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки

При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки - РИА Новости, 01.04.2025

При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки

При падении машины с парковки в Москве погибла руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова, РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:13:00+03:00

2025-04-01T15:13:00+03:00

2025-04-01T16:41:00+03:00

москва

российская академия музыки имени гнесиных

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. При падении машины с парковки в Москве погибла руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова, сообщили РИА Новости в учебном заведении."Да, именно в результате этого. Она (Бойцова. — Прим. ред.) находилась там", — подтвердил собеседник агентства.В Гнесинке уточнили, что коллеги запомнят Бойцову как интеллигентного, душевного и скромного человека, искренне преданного своей профессии, с широчайшим кругозором и невероятной работоспособностью."Ею лично и под ее руководством были воспитаны поколения музыкантов, несущие традиции Гнесинской школы по всей стране и за ее пределами. Это невосполнимая утрата для нас всех. Мы скорбим с семьей и близкими", — говорится на сайте академии.О времени и месте прощания сообщат позднее. Бойцова — педагог, музыкант, музыковед, музыкальный критик. В 1978 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, в 1983-м — Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности "Музыковедение". С 1983 года работала в Гнесинке, с 1996-го руководила отделом "Теория музыки".

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