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При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки - РИА Новости, 01.04.2025
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15:13 01.04.2025 (обновлено: 16:41 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/padenie-2008670927.html
При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки
При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки - РИА Новости, 01.04.2025
При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки
При падении машины с парковки в Москве погибла руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова, РИА Новости, 01.04.2025
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2025-04-01T16:41:00+03:00
москва
российская академия музыки имени гнесиных
государственное музыкальное училище имени гнесиных
россия
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. При падении машины с парковки в Москве погибла руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова, сообщили РИА Новости в учебном заведении."Да, именно в результате этого. Она (Бойцова. — Прим. ред.) находилась там", — подтвердил собеседник агентства.В Гнесинке уточнили, что коллеги запомнят Бойцову как интеллигентного, душевного и скромного человека, искренне преданного своей профессии, с широчайшим кругозором и невероятной работоспособностью."Ею лично и под ее руководством были воспитаны поколения музыкантов, несущие традиции Гнесинской школы по всей стране и за ее пределами. Это невосполнимая утрата для нас всех. Мы скорбим с семьей и близкими", — говорится на сайте академии.О времени и месте прощания сообщат позднее. Бойцова — педагог, музыкант, музыковед, музыкальный критик. В 1978 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, в 1983-м — Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности "Музыковедение". С 1983 года работала в Гнесинке, с 1996-го руководила отделом "Теория музыки".
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москва, российская академия музыки имени гнесиных, государственное музыкальное училище имени гнесиных, россия, происшествия, дтп
Москва, Российская академия музыки имени Гнесиных, Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, Россия, Происшествия, ДТП
При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки

Педагог училища Гнесиных Бойцова была в автомобиле, упавшем с паркинга в Москве

© Фото : Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени ГнесиныхРуководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова
Руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных
Руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. При падении машины с парковки в Москве погибла руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
"Да, именно в результате этого. Она (Бойцова. — Прим. ред.) находилась там", — подтвердил собеседник агентства.

В понедельник в экстренных службах рассказали, что автомобиль упал с четвертого этажа паркинга на западе столицы, после этого произошло возгорание, водитель погиб.

В Гнесинке уточнили, что коллеги запомнят Бойцову как интеллигентного, душевного и скромного человека, искренне преданного своей профессии, с широчайшим кругозором и невероятной работоспособностью.
«
"Ею лично и под ее руководством были воспитаны поколения музыкантов, несущие традиции Гнесинской школы по всей стране и за ее пределами. Это невосполнимая утрата для нас всех. Мы скорбим с семьей и близкими", — говорится на сайте академии.
О времени и месте прощания сообщат позднее.
Бойцова — педагог, музыкант, музыковед, музыкальный критик. В 1978 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, в 1983-м — Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности "Музыковедение". С 1983 года работала в Гнесинке, с 1996-го руководила отделом "Теория музыки".
 
МоскваРоссийская академия музыки имени ГнесиныхГосударственное музыкальное училище имени ГнесиныхРоссияПроисшествияДТП
 
 
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