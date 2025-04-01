При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки
Педагог училища Гнесиных Бойцова была в автомобиле, упавшем с паркинга в Москве
© Фото : Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени ГнесиныхРуководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова
Руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. При падении машины с парковки в Москве погибла руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
"Да, именно в результате этого. Она (Бойцова. — Прим. ред.) находилась там", — подтвердил собеседник агентства.
В понедельник в экстренных службах рассказали, что автомобиль упал с четвертого этажа паркинга на западе столицы, после этого произошло возгорание, водитель погиб.
В Гнесинке уточнили, что коллеги запомнят Бойцову как интеллигентного, душевного и скромного человека, искренне преданного своей профессии, с широчайшим кругозором и невероятной работоспособностью.
«
"Ею лично и под ее руководством были воспитаны поколения музыкантов, несущие традиции Гнесинской школы по всей стране и за ее пределами. Это невосполнимая утрата для нас всех. Мы скорбим с семьей и близкими", — говорится на сайте академии.
О времени и месте прощания сообщат позднее.
Бойцова — педагог, музыкант, музыковед, музыкальный критик. В 1978 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, в 1983-м — Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности "Музыковедение". С 1983 года работала в Гнесинке, с 1996-го руководила отделом "Теория музыки".