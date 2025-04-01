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Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов изменятся с 17 апреля - РИА Новости, 01.04.2025
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00:19 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/osago-2008525844.html
Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов изменятся с 17 апреля
Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов изменятся с 17 апреля - РИА Новости, 01.04.2025
Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов изменятся с 17 апреля
Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов изменятся с 17 апреля, рассказали РИА Новости в Российском союзе... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:19:00+03:00
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авто
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов изменятся с 17 апреля, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "С 17 апреля 2025 года для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов вводятся изменения в расчете страховой премии при заключении (изменении) договора ОСАГО", - отметили в РСА. Для мототранспорта будет применятся коэффициент мощности, который ранее применялся только для легковых транспортных средств, однако для мототранспорта он будет несколько выше, чем для легковых ТС, пояснили там же. Также будут использоваться отдельные значения коэффициента возраста и стажа, которые будут даже ниже для возрастных и опытных водителей мототранспорта и выше для молодых и неопытных, добавили в РСА. Там пояснили также, что в целом изменения для мототранспорта вступают в силу в два этапа. "Первый состоялся 27 января, тогда, действительно, расширили тарифный коридор в том числе для мото, то есть границы базовых ставок. Нижняя граница стала ниже, верхняя поднялась. Страховщик в пределах этих границ (не ниже минимума и не выше максимума) выбирает базовую ставку (она в рублях), а потом умножает ее на коэффициенты. Этих коэффициентов довольно много: коэффициент бонус-малус, территориальный, период использования и другие", - пояснили там же. "Вторым этапом (с 17 апреля) вступают в силу еще некоторые изменения для мото. Раньше для мото не применялся коэффициент мощности двигателя, который применяется для легковых ТС. Теперь это будет применяться и для мото, только ЦБ сделал для них отдельную таблицу коэффициентов по сравнению с легковыми. Коэффициент возраста и стажа применялся и раньше, но там таблица значений была единая для всех типов транспортных средств. Теперь для мото ЦБ сделал отдельную таблицу по сравнению с другими типами ТС", - уточнили в РСА.
https://ria.ru/20250331/osago-2008374203.html
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авто, центральный банк рф (цб рф), осаго, общество
Авто, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО, Общество
Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов изменятся с 17 апреля

Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов, мопедов изменятся с 17 апреля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМотоциклист на одной из улиц Москвы
Мотоциклист на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мотоциклист на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Расчеты премии по ОСАГО для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов изменятся с 17 апреля, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"С 17 апреля 2025 года для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов вводятся изменения в расчете страховой премии при заключении (изменении) договора ОСАГО", - отметили в РСА.
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Для мототранспорта будет применятся коэффициент мощности, который ранее применялся только для легковых транспортных средств, однако для мототранспорта он будет несколько выше, чем для легковых ТС, пояснили там же.
Также будут использоваться отдельные значения коэффициента возраста и стажа, которые будут даже ниже для возрастных и опытных водителей мототранспорта и выше для молодых и неопытных, добавили в РСА.
Там пояснили также, что в целом изменения для мототранспорта вступают в силу в два этапа. "Первый состоялся 27 января, тогда, действительно, расширили тарифный коридор в том числе для мото, то есть границы базовых ставок. Нижняя граница стала ниже, верхняя поднялась. Страховщик в пределах этих границ (не ниже минимума и не выше максимума) выбирает базовую ставку (она в рублях), а потом умножает ее на коэффициенты. Этих коэффициентов довольно много: коэффициент бонус-малус, территориальный, период использования и другие", - пояснили там же.
"Вторым этапом (с 17 апреля) вступают в силу еще некоторые изменения для мото. Раньше для мото не применялся коэффициент мощности двигателя, который применяется для легковых ТС. Теперь это будет применяться и для мото, только ЦБ сделал для них отдельную таблицу коэффициентов по сравнению с легковыми. Коэффициент возраста и стажа применялся и раньше, но там таблица значений была единая для всех типов транспортных средств. Теперь для мото ЦБ сделал отдельную таблицу по сравнению с другими типами ТС", - уточнили в РСА.
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