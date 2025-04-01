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Россия проведет заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 01.04.2025
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21:35 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/oon-2008771247.html
Россия проведет заседание СБ ООН по Украине
Россия проведет заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 01.04.2025
Россия проведет заседание СБ ООН по Украине
Россия 2 апреля проведет неформальное заседания Совбеза ООН по теме трехлетней годовщины провокации в Буче и преступлений ВСУ в Курской области, анонсировал... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T21:35:00+03:00
2025-04-01T21:35:00+03:00
в мире
россия
буча
курская область
дмитрий полянский
дмитрий песков
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 1 апр - РИА Новости. Россия 2 апреля проведет неформальное заседания Совбеза ООН по теме трехлетней годовщины провокации в Буче и преступлений ВСУ в Курской области, анонсировал первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Завтра, 2 апреля, в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "Формуле Арриа". Тема - трехлетняя годовщина провокации в Буче и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области", - написал российский дипломат в Telegram-канале. Полянский пообещал "с опорой на факты и показания свидетелей" рассказать о реальных преступлениях ВСУ в Курской области, "все больше данных о которых всплывает по мере освобождения этих территорий". В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20250401/oon-2008763046.html
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в мире, россия, буча, курская область, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Буча, Курская область, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины
Россия проведет заседание СБ ООН по Украине

Россия проведет заседание СБ ООН по теме трехлетней годовщины провокации в Буче

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 1 апр - РИА Новости. Россия 2 апреля проведет неформальное заседания Совбеза ООН по теме трехлетней годовщины провокации в Буче и преступлений ВСУ в Курской области, анонсировал первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Завтра, 2 апреля, в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "Формуле Арриа". Тема - трехлетняя годовщина провокации в Буче и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области", - написал российский дипломат в Telegram-канале.
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Полянский пообещал "с опорой на факты и показания свидетелей" рассказать о реальных преступлениях ВСУ в Курской области, "все больше данных о которых всплывает по мере освобождения этих территорий".
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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В миреРоссияБучаКурская областьДмитрий ПолянскийДмитрий ПесковООНВооруженные силы Украины
 
 
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