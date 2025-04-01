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ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине
ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине
РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:11:00+03:00
2025-04-01T20:11:00+03:00
2025-04-01T20:18:00+03:00
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ООН, 1 апр – РИА Новости. РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, обращался ли "кто-нибудь из России" в ООН по соответствующей инициативе.Ранее в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.
https://ria.ru/20250329/medvedev-2008157521.html
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россия, украина, оон, в мире, дмитрий песков, стефан дюжаррик
Россия, Украина, ООН, В мире, Дмитрий Песков, Стефан Дюжаррик
ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине
ООН: Россия не обращалась с инициативой по временному управлению на Украине