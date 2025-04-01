https://ria.ru/20250401/oon-2008763046.html

ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине

ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине - РИА Новости, 01.04.2025

ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине

РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:11:00+03:00

2025-04-01T20:11:00+03:00

2025-04-01T20:18:00+03:00

россия

украина

оон

в мире

дмитрий песков

стефан дюжаррик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 1 апр – РИА Новости. РФ не обращалась в ООН в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, обращался ли "кто-нибудь из России" в ООН по соответствующей инициативе.Ранее в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.

https://ria.ru/20250329/medvedev-2008157521.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, оон, в мире, дмитрий песков, стефан дюжаррик