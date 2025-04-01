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По факту обстрела ВСУ автобуса в Горловке возбудили уголовное дело
По факту обстрела ВСУ автобуса в Горловке возбудили уголовное дело - РИА Новости, 01.04.2025
По факту обстрела ВСУ автобуса в Горловке возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела ВСУ автобуса в Горловке, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:45:00+03:00
2025-04-01T11:45:00+03:00
2025-04-01T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела ВСУ автобуса в Горловке, сообщили РИА Новости в ведомстве. По данным следствия, 1 апреля 2025 года представители украинских вооруженных формирований, используя беспилотный летательный аппарат, нанесли удар по городскому автобусу вблизи остановки общественного транспорта на площади Победы в Горловке ДНР. Находившиеся в автобусе мирные жители получили ранения, повреждено транспортное средство и административное здание. "По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 105 и статьи 167 УК РФ (покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества)", - говорится в сообщении. В СК РФ отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008595408.html
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горловка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
По факту обстрела ВСУ автобуса в Горловке возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ автобуса в Горловке