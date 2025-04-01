https://ria.ru/20250401/oborona-2008620776.html
Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич
Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич - РИА Новости, 01.04.2025
Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич
Сербия и Венгрия конкретизировали в 2025 году стратегическое сотрудничество в сфере обороны, проведут максимальное число совместных мероприятий, что приблизит... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:53:00+03:00
2025-04-01T12:53:00+03:00
2025-04-01T12:54:00+03:00
в мире
сербия
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белград (город)
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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Сербия и Венгрия конкретизировали в 2025 году стратегическое сотрудничество в сфере обороны, проведут максимальное число совместных мероприятий, что приблизит будущее создание военного альянса официального Белграда и Будапешта, заявил президент Сербии Александр Вучич. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл во вторник в Сербию, где его торжественно на военном аэродроме в Батайнице под Белградом встретил сербский министр обороны Братислав Гашич. Затем глава венгерского МО был принят президентом Сербии. В присутствии Вучича Салаи-Бобровницки и Гашич подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией. "Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны – один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений. Документом, который подписали два министра, делается оперативным и конкретизируется соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны, достигнутое в 2023 году", - заявил Вучич на брифинге. Он уточнил, что МО Сербии и Венгрии на 2025 год запланировали максимальное до сих пор число – 79 совместных мероприятий, в том числе маневров, а в 2023 их было 48. "И этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, это вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире, премьер (Виктор) Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны", - подчеркнул сербский лидер. Руководство двух государств в июне 2023 года в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы провело заседание стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. Как сообщало сербское МО, речь шла об укреплении военного и военно-технического взаимодействия. Члены делегаций подписали соглашения о контроле пограничного сообщения, о взаимной защите секретной информации, об обмене данными таможни и налоговых служб, а также о развитии стратегического сотрудничества в области обороны.
https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999221818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, венгрия, белград (город), александр вучич, братислав гашич
В мире, Сербия, Венгрия, Белград (город), Александр Вучич, Братислав Гашич
Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич
Вучич: Сербия и Венгрия конкретизировали стратегическое сотрудничество в обороне
БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Сербия и Венгрия конкретизировали в 2025 году стратегическое сотрудничество в сфере обороны, проведут максимальное число совместных мероприятий, что приблизит будущее создание военного альянса официального Белграда и Будапешта, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Министр обороны Венгрии
Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл во вторник в Сербию
, где его торжественно на военном аэродроме в Батайнице под Белградом
встретил сербский министр обороны Братислав Гашич
. Затем глава венгерского МО был принят президентом Сербии. В присутствии Вучича
Салаи-Бобровницки и Гашич подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией.
"Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны – один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений. Документом, который подписали два министра, делается оперативным и конкретизируется соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны, достигнутое в 2023 году", - заявил Вучич на брифинге. Он уточнил, что МО Сербии и Венгрии на 2025 год запланировали максимальное до сих пор число – 79 совместных мероприятий, в том числе маневров, а в 2023 их было 48.
"И этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, это вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе
и мире, премьер (Виктор) Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны", - подчеркнул сербский лидер.
Руководство двух государств в июне 2023 года в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы провело заседание стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. Как сообщало сербское МО, речь шла об укреплении военного и военно-технического взаимодействия. Члены делегаций подписали соглашения о контроле пограничного сообщения, о взаимной защите секретной информации, об обмене данными таможни и налоговых служб, а также о развитии стратегического сотрудничества в области обороны.