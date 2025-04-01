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"Срок истек": на Западе усомнились в независимости Европы от России - РИА Новости, 01.04.2025
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06:47 01.04.2025 (обновлено: 07:05 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/nezavisimost-2008549412.html
"Срок истек": на Западе усомнились в независимости Европы от России
"Срок истек": на Западе усомнились в независимости Европы от России - РИА Новости, 01.04.2025
"Срок истек": на Западе усомнились в независимости Европы от России
Неспособность комиссара ЕС по энергетике предоставить план по отказу от российского газа ставит под сомнение ее независимость, заявил журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:47:00+03:00
2025-04-01T07:05:00+03:00
россия
европа
брюссель
чей боуз
евросоюз
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Неспособность комиссара ЕС по энергетике предоставить план по отказу от российского газа ставит под сомнение ее независимость, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X."Двойственное положение Европы лучше всего иллюстрирует то, чего не делает Брюссель. К концу марта комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен пообещал представить мастер-план по полному отказу ЕС от поставок российского газа. К 2027 году ЕС намерен свести импорт к нулю — вместе с поставками нефти и урана. Когда Йоргенсен вступил в должность, он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Однако этот срок уже истек — и безрезультатно", — написал он.Как выяснило РИА Новости ранее из данных аналитической компании Bruegel, по итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о поставке в Венгрию в 2024 году рекордных 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20250331/tranzit-2008392366.html
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007427581.html
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россия, европа, брюссель, чей боуз, евросоюз
Россия, Европа, Брюссель, Чей Боуз, Евросоюз
"Срок истек": на Западе усомнились в независимости Европы от России

Журналист Боуз: Европа не может предоставить план по отказу от российского газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Неспособность комиссара ЕС по энергетике предоставить план по отказу от российского газа ставит под сомнение ее независимость, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Двойственное положение Европы лучше всего иллюстрирует то, чего не делает Брюссель. К концу марта комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен пообещал представить мастер-план по полному отказу ЕС от поставок российского газа. К 2027 году ЕС намерен свести импорт к нулю — вместе с поставками нефти и урана. Когда Йоргенсен вступил в должность, он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Однако этот срок уже истек — и безрезультатно", — написал он.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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31 марта, 14:00
Как выяснило РИА Новости ранее из данных аналитической компании Bruegel, по итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о поставке в Венгрию в 2024 году рекордных 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Bloomberg узнало о намерении Украины нарастить импорт газа из Европы
26 марта, 13:25
 
РоссияЕвропаБрюссельЧей БоузЕвросоюз
 
 
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