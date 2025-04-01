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В Ставрополе нашли способ ускорить рост гороха - РИА Новости, 01.04.2025
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Наука
 
09:00 01.04.2025 (обновлено: 16:20 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/nauka-2008474596.html
В Ставрополе нашли способ ускорить рост гороха
В Ставрополе нашли способ ускорить рост гороха - РИА Новости, 01.04.2025
В Ставрополе нашли способ ускорить рост гороха
Новый метод стимуляции роста гороха на основе использования наночастиц оксида меди и полисахаридов разработали ученые СКФУ. По их словам, обработка семян... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:00:00+03:00
2025-04-01T16:20:00+03:00
наука
наука
университетская наука
ставропольский край
калужская область
северо-кавказский федеральный университет
россия
растения
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новый метод стимуляции роста гороха на основе использования наночастиц оксида меди и полисахаридов разработали ученые СКФУ. По их словам, обработка семян специальным комплексом позволяет ускорить их рост, улучшить биохимические показатели и повысить урожайность. Результаты опубликованы в журнале Food Chemistry.Достаточное количество меди в почве имеет важное значение для развития растений. Ее дефицит приводит к замедлению роста и снижению устойчивости к болезням, рассказали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Данная проблема особенно актуальная в регионах с дефицитом меди, среди которых — Ставропольский край, Московская, Тверская, Брянская, Смоленская, Владимирская, Ярославская, Костромская и Калужская области.Это делает разработку методов обогащения растений медью важной проблемой в рамках задачи обеспечения продовольственной безопасности. Для ее решения ученые СКФУ в составе международной научной группы предложили использовать наночастицы оксида меди (CuO), стабилизированные полисахаридами.В ходе исследования были синтезированы наночастицы CuO с семью различными полисахаридами: гиалуроновой кислотой, хитозаном, амилопектином, агар-агаром, мальтодекстрином, гидроксиэтилцеллюлозой и метилцеллюлозой. Результаты показали, что наиболее перспективным является комплекс наночастиц с гиалуроновой кислотой."Предпосевная обработка семян гороха с помощью разработанного нами комплекса в низкой концентрации (0,1 миллиграмм на литр) способствует ускорению роста, улучшению усвоения и распределения меди в ростках гороха, а также стимулирует биохимические процессы, связанные с фотосинтезом положительно влияет на интенсивность фотосинтеза", — рассказал декан факультета сельского хозяйства СКФУ Андрей Нагдалян.По его словам, наночастицы оксида меди способны стимулировать рост на ранних стадиях прорастания сельскохозяйственных культур. Кроме того, выявленная способность семян гороха интенсивно усваивать и распределять медь определяет большие перспективы использования данных наночастиц для биообогащения семян гороха.Ученые СКФУ подчеркнули, что высокие концентрации комплекса (от 10 до 100 миллиграммов на литр) могут оказывать токсическое действие на семена, поэтому важно соблюдать рекомендованные дозировки.На данном этапе перед учеными стоит задача выявления наиболее точных концентраций наночастиц оксида меди для задач обработки семян гороха в рамках лабораторных и полевых исследований. Исследователи считают, что потенциал использования наночастиц CuO в сельском хозяйстве может быть очень большим.Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-76-10046.Направление работы относится к стратегическому проекту Северо-Кавказского федерального университета "Технологии для АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности" в рамках программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250308/nauka-2003657273.html
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наука, университетская наука, ставропольский край, калужская область, северо-кавказский федеральный университет, россия, растения, химия
Наука, Наука, Университетская наука, Ставропольский край, Калужская область, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, Растения, Химия

В Ставрополе нашли способ ускорить рост гороха

© Getty Images / Sergey MironovВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Sergey Mironov
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новый метод стимуляции роста гороха на основе использования наночастиц оксида меди и полисахаридов разработали ученые СКФУ. По их словам, обработка семян специальным комплексом позволяет ускорить их рост, улучшить биохимические показатели и повысить урожайность. Результаты опубликованы в журнале Food Chemistry.
Достаточное количество меди в почве имеет важное значение для развития растений. Ее дефицит приводит к замедлению роста и снижению устойчивости к болезням, рассказали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Данная проблема особенно актуальная в регионах с дефицитом меди, среди которых — Ставропольский край, Московская, Тверская, Брянская, Смоленская, Владимирская, Ярославская, Костромская и Калужская области.
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Это делает разработку методов обогащения растений медью важной проблемой в рамках задачи обеспечения продовольственной безопасности. Для ее решения ученые СКФУ в составе международной научной группы предложили использовать наночастицы оксида меди (CuO), стабилизированные полисахаридами.
В ходе исследования были синтезированы наночастицы CuO с семью различными полисахаридами: гиалуроновой кислотой, хитозаном, амилопектином, агар-агаром, мальтодекстрином, гидроксиэтилцеллюлозой и метилцеллюлозой. Результаты показали, что наиболее перспективным является комплекс наночастиц с гиалуроновой кислотой.
"Предпосевная обработка семян гороха с помощью разработанного нами комплекса в низкой концентрации (0,1 миллиграмм на литр) способствует ускорению роста, улучшению усвоения и распределения меди в ростках гороха, а также стимулирует биохимические процессы, связанные с фотосинтезом положительно влияет на интенсивность фотосинтеза", — рассказал декан факультета сельского хозяйства СКФУ Андрей Нагдалян.
© Фото : Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянДекан факультета сельского хозяйства СКФУ Андрей Ашотович Нагдалян в лаборатории факультета
Декан факультета сельского хозяйства СКФУ Андрей Ашотович Нагдалян в лаборатории факультета - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
Декан факультета сельского хозяйства СКФУ Андрей Ашотович Нагдалян в лаборатории факультета
По его словам, наночастицы оксида меди способны стимулировать рост на ранних стадиях прорастания сельскохозяйственных культур. Кроме того, выявленная способность семян гороха интенсивно усваивать и распределять медь определяет большие перспективы использования данных наночастиц для биообогащения семян гороха.
Ученые СКФУ подчеркнули, что высокие концентрации комплекса (от 10 до 100 миллиграммов на литр) могут оказывать токсическое действие на семена, поэтому важно соблюдать рекомендованные дозировки.
На данном этапе перед учеными стоит задача выявления наиболее точных концентраций наночастиц оксида меди для задач обработки семян гороха в рамках лабораторных и полевых исследований. Исследователи считают, что потенциал использования наночастиц CuO в сельском хозяйстве может быть очень большим.
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-76-10046.
Направление работы относится к стратегическому проекту Северо-Кавказского федерального университета "Технологии для АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности" в рамках программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
 
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