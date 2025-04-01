https://ria.ru/20250401/naemnik-2008615157.html

В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ

В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025

В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ

Швейцарская военная юстиция отказывается предоставлять информацию о судьбе швейцарского наемника в ВСУ Йоны Нейдхарта, который сам сдался швейцарской полиции в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:38:00+03:00

2025-04-01T12:38:00+03:00

2025-04-01T12:46:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Швейцарская военная юстиция отказывается предоставлять информацию о судьбе швейцарского наемника в ВСУ Йоны Нейдхарта, который сам сдался швейцарской полиции в июне 2024 года накануне конференции по Украине на Бюргенштоке, ему грозит три года тюрьмы, заявил РИА Новости официальный представитель Швейцарской военной юстиции Флориан Мензи. В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Житель Цюриха Йона Нейдхарт в течение двух лет воевал в ВСУ. Он сам сдался швейцарской полиции накануне конференции по Украине в Бюргенштоке. Согласно информации газеты Blick в январе, он нелегально вернулся воевать на Украину после шести месяцев ожидания в Швейцарии. "Разбирательство ведется в военной юстиции. Из-за секретности следствия военная юстиция не раскрывает подробностей некоторых уголовных производств", - сказал Мензи, отвечая на вопросы о ходе судебного разбирательства, а также о том, содержался ли Нейдхарт в заключении в ожидании суда. Ранее Мензи заявил РИА Новости, что в Швейцарии идет расследование в отношении 14 предполагаемых швейцарских наемников, находящихся на Украине в нарушение швейцарского законодательства. Ранее швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников сообщила, что двадцатипятилетний швейцарский преступник ликвидирован во время боевых действий против российской армии в Курской области в составе "украинского интернационального легиона" в конце декабря 2024 года. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250331/naemnik-2008465575.html

https://ria.ru/20250331/naemnik-2008439111.html

https://ria.ru/20250330/prestupnik-2008261435.html

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в мире, украина, россия, швейцария, мария захарова, сергей лавров