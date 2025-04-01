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В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
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12:38 01.04.2025 (обновлено: 12:46 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/naemnik-2008615157.html
В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ
В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ
Швейцарская военная юстиция отказывается предоставлять информацию о судьбе швейцарского наемника в ВСУ Йоны Нейдхарта, который сам сдался швейцарской полиции в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:38:00+03:00
2025-04-01T12:46:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Швейцарская военная юстиция отказывается предоставлять информацию о судьбе швейцарского наемника в ВСУ Йоны Нейдхарта, который сам сдался швейцарской полиции в июне 2024 года накануне конференции по Украине на Бюргенштоке, ему грозит три года тюрьмы, заявил РИА Новости официальный представитель Швейцарской военной юстиции Флориан Мензи. В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Житель Цюриха Йона Нейдхарт в течение двух лет воевал в ВСУ. Он сам сдался швейцарской полиции накануне конференции по Украине в Бюргенштоке. Согласно информации газеты Blick в январе, он нелегально вернулся воевать на Украину после шести месяцев ожидания в Швейцарии. "Разбирательство ведется в военной юстиции. Из-за секретности следствия военная юстиция не раскрывает подробностей некоторых уголовных производств", - сказал Мензи, отвечая на вопросы о ходе судебного разбирательства, а также о том, содержался ли Нейдхарт в заключении в ожидании суда. Ранее Мензи заявил РИА Новости, что в Швейцарии идет расследование в отношении 14 предполагаемых швейцарских наемников, находящихся на Украине в нарушение швейцарского законодательства. Ранее швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников сообщила, что двадцатипятилетний швейцарский преступник ликвидирован во время боевых действий против российской армии в Курской области в составе "украинского интернационального легиона" в конце декабря 2024 года. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250331/naemnik-2008465575.html
https://ria.ru/20250331/naemnik-2008439111.html
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в мире, украина, россия, швейцария, мария захарова, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Мария Захарова, Сергей Лавров
В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ

Военная юстиция Швейцарии отказалась сообщать о судьбе наемника Нейдхарта

© Getty Images / Athanasios GioumpasisФлаг Швейцарии в Женеве
Флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Athanasios Gioumpasis
Флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Швейцарская военная юстиция отказывается предоставлять информацию о судьбе швейцарского наемника в ВСУ Йоны Нейдхарта, который сам сдался швейцарской полиции в июне 2024 года накануне конференции по Украине на Бюргенштоке, ему грозит три года тюрьмы, заявил РИА Новости официальный представитель Швейцарской военной юстиции Флориан Мензи.
В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Житель Цюриха Йона Нейдхарт в течение двух лет воевал в ВСУ. Он сам сдался швейцарской полиции накануне конференции по Украине в Бюргенштоке. Согласно информации газеты Blick в январе, он нелегально вернулся воевать на Украину после шести месяцев ожидания в Швейцарии.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ
31 марта, 17:31
«
"Разбирательство ведется в военной юстиции. Из-за секретности следствия военная юстиция не раскрывает подробностей некоторых уголовных производств", - сказал Мензи, отвечая на вопросы о ходе судебного разбирательства, а также о том, содержался ли Нейдхарт в заключении в ожидании суда.
Ранее Мензи заявил РИА Новости, что в Швейцарии идет расследование в отношении 14 предполагаемых швейцарских наемников, находящихся на Украине в нарушение швейцарского законодательства.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Швейцария не вступала в контакт с Россией после гибели ее наемника
31 марта, 16:05
Ранее швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников сообщила, что двадцатипятилетний швейцарский преступник ликвидирован во время боевых действий против российской армии в Курской области в составе "украинского интернационального легиона" в конце декабря 2024 года.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Курской области ликвидировали швейцарского наемника
30 марта, 18:33
 
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