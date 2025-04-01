В Швейцарии отказались сообщать о судьбе наемника в ВСУ
Военная юстиция Швейцарии отказалась сообщать о судьбе наемника Нейдхарта
© Getty Images / Athanasios GioumpasisФлаг Швейцарии в Женеве
© Getty Images / Athanasios Gioumpasis
Флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Швейцарская военная юстиция отказывается предоставлять информацию о судьбе швейцарского наемника в ВСУ Йоны Нейдхарта, который сам сдался швейцарской полиции в июне 2024 года накануне конференции по Украине на Бюргенштоке, ему грозит три года тюрьмы, заявил РИА Новости официальный представитель Швейцарской военной юстиции Флориан Мензи.
В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Житель Цюриха Йона Нейдхарт в течение двух лет воевал в ВСУ. Он сам сдался швейцарской полиции накануне конференции по Украине в Бюргенштоке. Согласно информации газеты Blick в январе, он нелегально вернулся воевать на Украину после шести месяцев ожидания в Швейцарии.
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"Разбирательство ведется в военной юстиции. Из-за секретности следствия военная юстиция не раскрывает подробностей некоторых уголовных производств", - сказал Мензи, отвечая на вопросы о ходе судебного разбирательства, а также о том, содержался ли Нейдхарт в заключении в ожидании суда.
Ранее швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников сообщила, что двадцатипятилетний швейцарский преступник ликвидирован во время боевых действий против российской армии в Курской области в составе "украинского интернационального легиона" в конце декабря 2024 года.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
В Курской области ликвидировали швейцарского наемника
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