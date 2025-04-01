https://ria.ru/20250401/myanma-2008663383.html

Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме

Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме - РИА Новости, 01.04.2025

Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме

Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай, вместе с ними будут работать медики Республики Калмыкия, РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:52:00+03:00

2025-04-01T14:52:00+03:00

2025-04-01T14:52:00+03:00

россия

мьянма

мандалай (округ)

алексей кузнецов

землетрясение в мьянме и таиланде

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай, вместе с ними будут работать медики Республики Калмыкия, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ. Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. "Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России экипирована всем необходимым для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом. В состав бригады вошли врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи. "Кроме того, в Мьянму вылетели медицинские специалисты Республики Калмыкия. В состав бригады вошли опытные хирурги и травматологи-ортопеды. Врачи будут работать совместно с медиками Минздрава России" - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html

https://ria.ru/20250401/mchs-2008556028.html

https://ria.ru/20250331/myanma-2008483989.html

россия

мьянма

мандалай (округ)

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россия, мьянма, мандалай (округ), алексей кузнецов, землетрясение в мьянме и таиланде, в мире