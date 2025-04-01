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Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме - РИА Новости, 01.04.2025
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14:52 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/myanma-2008663383.html
Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме
Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме - РИА Новости, 01.04.2025
Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме
Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай, вместе с ними будут работать медики Республики Калмыкия, РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:52:00+03:00
2025-04-01T14:52:00+03:00
россия
мьянма
мандалай (округ)
алексей кузнецов
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай, вместе с ними будут работать медики Республики Калмыкия, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ. Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. "Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России экипирована всем необходимым для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом. В состав бригады вошли врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи. "Кроме того, в Мьянму вылетели медицинские специалисты Республики Калмыкия. В состав бригады вошли опытные хирурги и травматологи-ортопеды. Врачи будут работать совместно с медиками Минздрава России" - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html
https://ria.ru/20250401/mchs-2008556028.html
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россия
мьянма
мандалай (округ)
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россия, мьянма, мандалай (округ), алексей кузнецов, землетрясение в мьянме и таиланде, в мире
Россия, Мьянма, Мандалай (округ), Алексей Кузнецов, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире
Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме

Врачи Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай, вместе с ними будут работать медики Республики Калмыкия, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.
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"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России экипирована всем необходимым для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом. В состав бригады вошли врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи.
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"Кроме того, в Мьянму вылетели медицинские специалисты Республики Калмыкия. В состав бригады вошли опытные хирурги и травматологи-ортопеды. Врачи будут работать совместно с медиками Минздрава России" - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
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