Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим в Мьянме
Врачи Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай, вместе с ними будут работать медики Республики Калмыкия, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.
«
"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме в городе Мандалай. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России экипирована всем необходимым для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом. В состав бригады вошли врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи.
«
"Кроме того, в Мьянму вылетели медицинские специалисты Республики Калмыкия. В состав бригады вошли опытные хирурги и травматологи-ортопеды. Врачи будут работать совместно с медиками Минздрава России" - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.