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Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек - РИА Новости, 01.04.2025
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09:47 01.04.2025 (обновлено: 10:49 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/myanma-2008568630.html
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек - РИА Новости, 01.04.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на премьера этой страны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:47:00+03:00
2025-04-01T10:49:00+03:00
землетрясение в мьянме и таиланде
мьянма
китай
таиланд
мин аун хлайн
в мире
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на премьера этой страны."Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что к настоящему моменту в результате сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести. По его словам, число погибших может превысить три тысячи человек", — говорится в публикации.Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.Посольство в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
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землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, китай, таиланд, мин аун хлайн, в мире
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма, Китай, Таиланд, Мин Аун Хлайн, В мире
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719, еще 4521 человек пострадал

© AP PhotoСпасатели разбирают завалы рухнувшего здания после землетрясения в Нейпьидо, Мьянма. 1 апреля 2025
Спасатели разбирают завалы рухнувшего здания после землетрясения в Нейпьидо, Мьянма. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo
Спасатели разбирают завалы рухнувшего здания после землетрясения в Нейпьидо, Мьянма. 1 апреля 2025
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на премьера этой страны.
"Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что к настоящему моменту в результате сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести. По его словам, число погибших может превысить три тысячи человек", — говорится в публикации.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
Посольство в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения
Вчера, 08:32
 
Землетрясение в Мьянме и ТаиландеМьянмаКитайТаиландМин Аун ХлайнВ мире
 
 
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