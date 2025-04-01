https://ria.ru/20250401/myanma-2008568630.html

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек - РИА Новости, 01.04.2025

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на премьера этой страны. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:47:00+03:00

2025-04-01T09:47:00+03:00

2025-04-01T10:49:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

мьянма

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мин аун хлайн

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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на премьера этой страны."Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что к настоящему моменту в результате сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести. По его словам, число погибших может превысить три тысячи человек", — говорится в публикации.Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.Посольство в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250401/mchs-2008556028.html

мьянма

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