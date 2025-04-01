https://ria.ru/20250401/mvd-2008633450.html

В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов

В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов - РИА Новости, 01.04.2025

В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов

Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:32:00+03:00

2025-04-01T13:32:00+03:00

2025-04-01T13:32:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах говорится, что мошенники копируют официальные страницы благотворительных организаций, чтобы похитить средства неравнодушных граждан через фейковые реквизиты для перевода. Человек думает, что перечисляет деньги нуждающимся, но на самом деле они попадают в руки аферистов. Правоохранители рекомендуют проверять достоверность данных перед тем, как осуществлять переводы на сторонних ресурсах, связаться с руководством организации.

https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии