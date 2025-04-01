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В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов - РИА Новости, 01.04.2025
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13:32 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/mvd-2008633450.html
В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов
В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов - РИА Новости, 01.04.2025
В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов
Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:32:00+03:00
2025-04-01T13:32:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах говорится, что мошенники копируют официальные страницы благотворительных организаций, чтобы похитить средства неравнодушных граждан через фейковые реквизиты для перевода. Человек думает, что перечисляет деньги нуждающимся, но на самом деле они попадают в руки аферистов. Правоохранители рекомендуют проверять достоверность данных перед тем, как осуществлять переводы на сторонних ресурсах, связаться с руководством организации.
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РИА Новости
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
общество, технологии
Общество, Технологии
В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов

МВД предупредило о созданных аферистами фейковых сайтах детдомов и хосписов

© РИА Новости / Руслан КривобокКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Клавиатура. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов, чтобы похитить средства граждан под предлогом сбора средств для нуждающихся, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах говорится, что мошенники копируют официальные страницы благотворительных организаций, чтобы похитить средства неравнодушных граждан через фейковые реквизиты для перевода. Человек думает, что перечисляет деньги нуждающимся, но на самом деле они попадают в руки аферистов.
Правоохранители рекомендуют проверять достоверность данных перед тем, как осуществлять переводы на сторонних ресурсах, связаться с руководством организации.
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