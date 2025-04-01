https://ria.ru/20250401/murmansk-2008539816.html

Соседка устроившего стрельбу в Мурманске рассказала о случившемся

Соседка устроившего стрельбу в Мурманске рассказала о случившемся - РИА Новости, 01.04.2025

Соседка устроившего стрельбу в Мурманске рассказала о случившемся

Мужчина, стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске в воскресенье вечером, перед этим облил лестницу бензином, на лестничном пролете, ведущем к выходу на крышу, РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:04:00+03:00

2025-04-01T04:04:00+03:00

2025-04-01T05:20:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

мурманск

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МУРМАНСК, 1 апр – РИА Новости. Мужчина, стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске в воскресенье вечером, перед этим облил лестницу бензином, на лестничном пролете, ведущем к выходу на крышу, лежит большой моток колючей проволоки, рассказала РИА Новости его соседка Валентина. "С 21.00 примерно началась пальба. Думали, петарды. А их запретили. Оказалось, нет. А он готовился долго – там колючая проволока… Бензином тут все пообливал", - рассказала собеседница агентства. Стрелявший живет в этом доме с матерью. По словам соседки, он казался обычным мужчиной. "Нормальный, здоровался. Не видела ни разу пьяным. С мамой живет", - сказала женщина. Как убедился корреспондент РИА Новости, побывавший в этом подъезде днем в понедельник, там еще сохранялся запах бензина. На лестничном пролете, ведущем на крышу, корреспондент агентства нашел ту самую колючую проволоку. Соседка считает, что мужчина мог использовать ее, готовясь к преступлению. Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20250331/video-2008303367.html

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008505956.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, мурманск