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Соседка устроившего стрельбу в Мурманске рассказала о случившемся - РИА Новости, 01.04.2025
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04:04 01.04.2025 (обновлено: 05:20 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/murmansk-2008539816.html
Соседка устроившего стрельбу в Мурманске рассказала о случившемся
Соседка устроившего стрельбу в Мурманске рассказала о случившемся - РИА Новости, 01.04.2025
Соседка устроившего стрельбу в Мурманске рассказала о случившемся
Мужчина, стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске в воскресенье вечером, перед этим облил лестницу бензином, на лестничном пролете, ведущем к выходу на крышу, РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T04:04:00+03:00
2025-04-01T05:20:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
мурманск
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МУРМАНСК, 1 апр – РИА Новости. Мужчина, стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске в воскресенье вечером, перед этим облил лестницу бензином, на лестничном пролете, ведущем к выходу на крышу, лежит большой моток колючей проволоки, рассказала РИА Новости его соседка Валентина. "С 21.00 примерно началась пальба. Думали, петарды. А их запретили. Оказалось, нет. А он готовился долго – там колючая проволока… Бензином тут все пообливал", - рассказала собеседница агентства. Стрелявший живет в этом доме с матерью. По словам соседки, он казался обычным мужчиной. "Нормальный, здоровался. Не видела ни разу пьяным. С мамой живет", - сказала женщина. Как убедился корреспондент РИА Новости, побывавший в этом подъезде днем в понедельник, там еще сохранялся запах бензина. На лестничном пролете, ведущем на крышу, корреспондент агентства нашел ту самую колючую проволоку. Соседка считает, что мужчина мог использовать ее, готовясь к преступлению. Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20250331/video-2008303367.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, мурманск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске, Мурманск
Соседка устроившего стрельбу в Мурманске рассказала о случившемся

Соседка рассказала, что стрелявший с крыши в Мурманске облил лестницу бензином

© Фото : СУ СК России по Мурманской областиСотрудники правоохранительных органов на крыше дома в Мурманске, откуда велась стрельба
Сотрудники правоохранительных органов на крыше дома в Мурманске, откуда велась стрельба - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : СУ СК России по Мурманской области
Сотрудники правоохранительных органов на крыше дома в Мурманске, откуда велась стрельба
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МУРМАНСК, 1 апр – РИА Новости. Мужчина, стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске в воскресенье вечером, перед этим облил лестницу бензином, на лестничном пролете, ведущем к выходу на крышу, лежит большой моток колючей проволоки, рассказала РИА Новости его соседка Валентина.
"С 21.00 примерно началась пальба. Думали, петарды. А их запретили. Оказалось, нет. А он готовился долго – там колючая проволока… Бензином тут все пообливал", - рассказала собеседница агентства.
© РИА НовостиКолючая проволока у лестницы на крышу дома в Мурманске, с которой местный житель устроил стрельбу 30 марта
Колючая проволока у лестницы на крышу дома в Мурманске, с которой местный житель устроил стрельбу 30 марта - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости
Колючая проволока у лестницы на крышу дома в Мурманске, с которой местный житель устроил стрельбу 30 марта
Стрелявший живет в этом доме с матерью. По словам соседки, он казался обычным мужчиной.
"Нормальный, здоровался. Не видела ни разу пьяным. С мамой живет", - сказала женщина.
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Вчера, 03:48
Как убедился корреспондент РИА Новости, побывавший в этом подъезде днем в понедельник, там еще сохранялся запах бензина. На лестничном пролете, ведущем на крышу, корреспондент агентства нашел ту самую колючую проволоку. Соседка считает, что мужчина мог использовать ее, готовясь к преступлению.
Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в МурманскеМурманск
 
 
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