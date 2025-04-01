Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 01.04.2025 (обновлено: 17:15 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/moskva-2008707244.html
В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение
В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение - РИА Новости, 01.04.2025
В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение
Мужчина, выбросивший кота из окна на северо-востоке Москвы, признал вину, ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, сообщает столичная... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:43:00+03:00
2025-04-01T17:15:00+03:00
происшествия
москва
россия
марьина роща
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008721621_0:46:776:483_1920x0_80_0_0_2eedbbaf9ad6a97df11abda29d6f4a40.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мужчина, выбросивший кота из окна на северо-востоке Москвы, признал вину, ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, сообщает столичная прокуратура. "Сорокалетнему жителю столицы предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией, в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть интернет)... Вину он признал", - говорится в Telegram-канале ведомства. По постановлению Останкинской межрайонной прокуратуры уголовное дело изъято из органа дознания и передано для производства предварительного следствия. По предварительным данным, 30 марта мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи. Свои действия он снял на видео.
https://ria.ru/20250226/musya-2001780597.html
москва
россия
марьина роща
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008721621_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_0968a5db87993b1932485b13990e8e1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, марьина роща
Происшествия, Москва, Россия, Марьина роща
В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение

Прокуратура: в Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramКот, выброшенный из окна на северо-востоке Москвы
Кот, выброшенный из окна на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Кот, выброшенный из окна на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мужчина, выбросивший кота из окна на северо-востоке Москвы, признал вину, ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, сообщает столичная прокуратура.
"Сорокалетнему жителю столицы предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией, в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть интернет)... Вину он признал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По постановлению Останкинской межрайонной прокуратуры уголовное дело изъято из органа дознания и передано для производства предварительного следствия.
По предварительным данным, 30 марта мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи. Свои действия он снял на видео.
Кошка Муся после спасения - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся
26 февраля, 17:38
 
ПроисшествияМоскваРоссияМарьина роща
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала