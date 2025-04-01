https://ria.ru/20250401/moskva-2008707244.html

В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение

В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение - РИА Новости, 01.04.2025

В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение

Мужчина, выбросивший кота из окна на северо-востоке Москвы, признал вину, ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, сообщает столичная... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:43:00+03:00

2025-04-01T16:43:00+03:00

2025-04-01T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мужчина, выбросивший кота из окна на северо-востоке Москвы, признал вину, ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, сообщает столичная прокуратура. "Сорокалетнему жителю столицы предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией, в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть интернет)... Вину он признал", - говорится в Telegram-канале ведомства. По постановлению Останкинской межрайонной прокуратуры уголовное дело изъято из органа дознания и передано для производства предварительного следствия. По предварительным данным, 30 марта мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи. Свои действия он снял на видео.

https://ria.ru/20250226/musya-2001780597.html

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происшествия, москва, россия, марьина роща