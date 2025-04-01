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Бирюков: фонтан в Парке Горького в Москве начали готовить к открытию сезона
Бирюков: фонтан в Парке Горького в Москве начали готовить к открытию сезона - РИА Новости, 01.04.2025
Бирюков: фонтан в Парке Горького в Москве начали готовить к открытию сезона
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации светомузыкального фонтана в Парке Горького в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:37:00+03:00
2025-04-01T11:37:00+03:00
2025-04-01T11:50:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
фонтаны
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации светомузыкального фонтана в Парке Горького в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в апреле, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке фонтана в Парке Горького. Это один из самых крупных и известных фонтанов Москвы, он оснащен современным оборудованием, системой гидравлики, светотехники, электроники и акустики", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы проведет бригада коммунальных служб. "Специальными щетками с применением моющего средства очистим чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации фонтана. Дополнительно используем аппараты высокого давления. Перед запуском гидросооружения будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы", - добавил Бирюков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, фонтаны
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Фонтаны
Бирюков: фонтан в Парке Горького в Москве начали готовить к открытию сезона
Заммэра Бирюков: в Парке Горького начали промывку и расконсервацию фонтана