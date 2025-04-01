https://ria.ru/20250401/moskva-2008595545.html

Бирюков: фонтан в Парке Горького в Москве начали готовить к открытию сезона

Бирюков: фонтан в Парке Горького в Москве начали готовить к открытию сезона - РИА Новости, 01.04.2025

Бирюков: фонтан в Парке Горького в Москве начали готовить к открытию сезона

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации светомузыкального фонтана в Парке Горького в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:37:00+03:00

2025-04-01T11:37:00+03:00

2025-04-01T11:50:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

фонтаны

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации светомузыкального фонтана в Парке Горького в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в апреле, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке фонтана в Парке Горького. Это один из самых крупных и известных фонтанов Москвы, он оснащен современным оборудованием, системой гидравлики, светотехники, электроники и акустики", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы проведет бригада коммунальных служб. "Специальными щетками с применением моющего средства очистим чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации фонтана. Дополнительно используем аппараты высокого давления. Перед запуском гидросооружения будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы", - добавил Бирюков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, фонтаны