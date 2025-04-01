Рейтинг@Mail.ru
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/moshenniki-2008660043.html
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард - РИА Новости, 01.04.2025
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард
Телефонные мошенники обманули москвичку на 32 миллиона рублей, убедив ее взять в долг у коллег, а также заложить в ломбард автомобиль, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:42:00+03:00
2025-04-01T14:42:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули москвичку на 32 миллиона рублей, убедив ее взять в долг у коллег, а также заложить в ломбард автомобиль, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в понедельник вечером в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неделю назад ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет". После этого, как рассказал собеседник, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. "По предварительным данным, всего за пять дней женщина отдала мошенникам 32 миллиона рублей", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард

Аферисты похитили у москвички 32 млн рублей и убедили заложить авто в ломбард

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули москвичку на 32 миллиона рублей, убедив ее взять в долг у коллег, а также заложить в ломбард автомобиль, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в понедельник вечером в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неделю назад ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет".
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:35317
11 февраля, 13:50
После этого, как рассказал собеседник, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль.
"По предварительным данным, всего за пять дней женщина отдала мошенникам 32 миллиона рублей", - резюмировал собеседник агентства.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей
16 декабря 2024, 10:34
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала