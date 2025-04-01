https://ria.ru/20250401/moshenniki-2008660043.html

Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард

Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард - РИА Новости, 01.04.2025

Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард

Телефонные мошенники обманули москвичку на 32 миллиона рублей, убедив ее взять в долг у коллег, а также заложить в ломбард автомобиль, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:42:00+03:00

2025-04-01T14:42:00+03:00

2025-04-01T14:42:00+03:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули москвичку на 32 миллиона рублей, убедив ее взять в долг у коллег, а также заложить в ломбард автомобиль, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в понедельник вечером в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неделю назад ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет". После этого, как рассказал собеседник, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. "По предварительным данным, всего за пять дней женщина отдала мошенникам 32 миллиона рублей", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)