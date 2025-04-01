https://ria.ru/20250401/moshenniki-2008660043.html
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард - РИА Новости, 01.04.2025
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард
Телефонные мошенники обманули москвичку на 32 миллиона рублей, убедив ее взять в долг у коллег, а также заложить в ломбард автомобиль, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:42:00+03:00
2025-04-01T14:42:00+03:00
2025-04-01T14:42:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули москвичку на 32 миллиона рублей, убедив ее взять в долг у коллег, а также заложить в ломбард автомобиль, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в понедельник вечером в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неделю назад ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет". После этого, как рассказал собеседник, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. "По предварительным данным, всего за пять дней женщина отдала мошенникам 32 миллиона рублей", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Аферисты похитили у москвички деньги и убедили заложить авто в ломбард
Аферисты похитили у москвички 32 млн рублей и убедили заложить авто в ломбард