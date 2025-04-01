https://ria.ru/20250401/moshenniki-2008541485.html

Мошенники возобновили схемы обмана россиян через фейковые соседские чаты

Мошенники возобновили схемы обмана россиян через фейковые соседские чаты - РИА Новости, 01.04.2025

Мошенники возобновили схемы обмана россиян через фейковые соседские чаты

Мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы: теперь они не только привлекают жертв через фишинговые QR-коды, но и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:57:00+03:00

2025-04-01T04:57:00+03:00

2025-04-01T04:57:00+03:00

общество

angara security

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы: теперь они не только привлекают жертв через фишинговые QR-коды, но и выманивают коды подтверждения от "Госуслуг" через предложения помощи в избавлении от ненужной техники или мебели, рассказал РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. "Мошенники не оставляют попыток добраться до конфиденциальных данных и кошельков россиян. Утихшая после новогодних праздников схема с фишинговыми QR-кодами, якобы ведущими в чаты соседей, вновь набирает обороты. Теперь жителям многоквартирных домов предлагают помощь в избавлении от ненужной техники или мебели, или же предлагают недорого купить бытовую технику или предметы интерьера, потому что владелец меняет обстановку или освобождает квартиру", - сказал Филевский. "Новая схема - помощь в избавлении от ненужной техники или мебели, которую предлагают участникам сообщества якобы соседи, которые сами воспользовались услугой. При общении в личных сообщениях часто оказывается, что услуга платная или жителю предлагают перейти по некой ссылке для регистрации заказа. Ссылка оказывается фишинговой, ее создатели всеми способами хотят получить код от "Госуслуг" жертвы", - добавил эксперт. Фишинговые ссылки на чат с соседями все еще остаются популярным способом "развода". С ним сталкиваются те, кто переходит в "соседский" чат по случайно найденной картинке с QR-кодом, например, на информационном щитке - через такую ссылку на устройство жертвы может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО). Еще одним способом обмана стали предложения дешево купить бытовую технику, мебель или предметы интерьера, появляющиеся в домовых чатах. Соседа, выразившего желание купить товар, просят внести предоплату - после этого "продавец" исчезает. Аналогично мошенники сдают в аренду машино-места в подземном паркинге ниже рыночной стоимости якобы из-за отъезда за границу: весь диалог идет онлайн, но после перевода предоплаты устный договор аренды расторгается под благовидным предлогом. Своих денег несостоявшийся арендатор не получает. "Многие открытые "соседские" сообщества в мессенджерах обычно создаются под выборы или в рекламных целях, часто их организуют застройщики новых жилых комплексов. Со временем владельцы ресурсов теряют к ним интерес, и группы превращаются в места для размещения различных объявлений рекламного характера, объединяя случайных и непонятных людей, которые нередко являются не теми, за кого себя выдают. Также представляют опасность соседские чаты, администраторы которых не отслеживают новых участников и свежие посты от них", - рассказал эксперт.

https://ria.ru/20250318/moshenniki-2005612296.html

https://realty.ria.ru/20250331/moshenniki-2008433192.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, angara security