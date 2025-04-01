https://ria.ru/20250401/monety-2008688069.html

Путин передал советские монеты для создания памятника на Поклонной горе

Путин передал советские монеты для создания памятника на Поклонной горе - РИА Новости, 01.04.2025

Путин передал советские монеты для создания памятника на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин передал советские монеты, которые хранились у него и у членов его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:44:00+03:00

2025-04-01T15:44:00+03:00

2025-04-01T15:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

белоруссия

москва

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал советские монеты, которые хранились у него и у членов его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле. Монеты переданы белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю. От имени главы государства их передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля. "Он (Путин - ред.) собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье. И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех - это то, что очень трудно переоценить", - сказал Песков на встрече с Талаем. Песков назвал великолепной работу Талая по созданию памятника, отметив, что она является поучительной для молодого поколения. "От Путина все передаю", - добавил Песков, сложив горсть монет в специальную шкатулку. Президент России узнал о проекте во время церемонии вручения госнаград в мае 2024 года от самого Талая, удостоенного российского ордена Дружбы. Путин поддержал инициативу и обещал передать хранящиеся у него монеты. В рамках проекта семьи из Белоруссии и России передают сохранившиеся у них монеты СССР для переплавки на памятник воинам – освободителям страны от фашизма. Для первых двух памятников монеты были переданы от семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко. Скульптура в виде солдатского письма – "треугольника" – станет третьей по счету в рамках проекта "Живая память благодарных поколений" (первая установлена в Минске в 2022 году, вторая – в Брестской крепости в 2024 году).

https://ria.ru/20250215/muzej-1999616982.html

россия

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне