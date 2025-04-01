https://ria.ru/20250401/monety-2008688069.html
Путин передал советские монеты для создания памятника на Поклонной горе
Путин передал советские монеты для создания памятника на Поклонной горе - РИА Новости, 01.04.2025
Путин передал советские монеты для создания памятника на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин передал советские монеты, которые хранились у него и у членов его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:44:00+03:00
2025-04-01T15:44:00+03:00
2025-04-01T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал советские монеты, которые хранились у него и у членов его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле. Монеты переданы белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю. От имени главы государства их передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля. "Он (Путин - ред.) собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье. И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех - это то, что очень трудно переоценить", - сказал Песков на встрече с Талаем. Песков назвал великолепной работу Талая по созданию памятника, отметив, что она является поучительной для молодого поколения. "От Путина все передаю", - добавил Песков, сложив горсть монет в специальную шкатулку. Президент России узнал о проекте во время церемонии вручения госнаград в мае 2024 года от самого Талая, удостоенного российского ордена Дружбы. Путин поддержал инициативу и обещал передать хранящиеся у него монеты. В рамках проекта семьи из Белоруссии и России передают сохранившиеся у них монеты СССР для переплавки на памятник воинам – освободителям страны от фашизма. Для первых двух памятников монеты были переданы от семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко. Скульптура в виде солдатского письма – "треугольника" – станет третьей по счету в рамках проекта "Живая память благодарных поколений" (первая установлена в Минске в 2022 году, вторая – в Брестской крепости в 2024 году).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин передал советские монеты для создания памятника на Поклонной горе
Путин передал советские монеты для памятника на Поклонной горе к 80-летию Победы
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин передал советские монеты, которые хранились у него и у членов его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле
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Монеты переданы белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю. От имени главы государства их передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля.
"Он (Путин - ред.) собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье. И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех - это то, что очень трудно переоценить", - сказал Песков на встрече с Талаем.
Песков назвал великолепной работу Талая по созданию памятника, отметив, что она является поучительной для молодого поколения.
«
"От Путина все передаю", - добавил Песков, сложив горсть монет в специальную шкатулку.
Президент России узнал о проекте во время церемонии вручения госнаград в мае 2024 года от самого Талая, удостоенного российского ордена Дружбы. Путин поддержал инициативу и обещал передать хранящиеся у него монеты.
В рамках проекта семьи из Белоруссии и России передают сохранившиеся у них монеты СССР для переплавки на памятник воинам – освободителям страны от фашизма. Для первых двух памятников монеты были переданы от семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Скульптура в виде солдатского письма – "треугольника" – станет третьей по счету в рамках проекта "Живая память благодарных поколений" (первая установлена в Минске в 2022 году, вторая – в Брестской крепости в 2024 году).