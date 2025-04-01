https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008599378.html

Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию

Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию - РИА Новости, 01.04.2025

Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале опубликовал сатирическое... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:52:00+03:00

2025-04-01T11:52:00+03:00

2025-04-01T11:52:00+03:00

в мире

молдавия

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александр стояногло

либерально-демократическая партия молдавии

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале опубликовал сатирическое послание, в котором раскритиковал президента республики Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), назвав выборы в стране фарсом, а юстицию - инструментом для расправы с оппонентами. Публикация Филата появилась на фоне растущей политической напряженности в республике, где оппозиция обвиняет власти в политических преследованиях и подавлении свободы слова. Особую критику политик направил на систему правосудия, которую он иронично назвал "освобожденной юстицией", обращая внимание на ее использование для подавления оппозиции. "Глушить недобитых во время гибридной войны избирателей и политиков динамитом освобожденной юстиции — гораздо эффективнее", - написал Филат, используя образные выражения для описания методов, которыми, по его мнению, власти борются с инакомыслием. Экс-премьер также отметил проблему манипулирования общественным мнением через обвинения в "российской пропаганде" и использование европейской интеграции как инструмента давления. "Того, кто не умеет правильно пользоваться штампом с надписью "проголосовано", следует для начала напрочь лишить европейской пайки", - подчеркнул с иронией Филат. Лидер ЛДПМ раскритиковал в своем послании избирательную систему республики, и использование партией власти административного ресурса. "В Молдавии 1 апреля выпадает раз в четыре года и всегда на воскресенье. К празднованию готовятся месяц и отмечают с размахом — проводят выборы, а потом четыре года до хрипоты подсчитывают напетое с чужого голоса волеизъявление. В стране, где День смеха не праздник, а состояние души, где бюллетень уже не "апрельская рыба", а бумажная мишень на спине электората, где в мутном избирательном аквариуме лежат, как шпроты в банке, онемевшие голоса людей, утереть слезы смеха и расплакаться чистыми слезами избавления — единственный путь к искренности без лжи", - отметил политик. В завершение публикации Филат выразил беспокойство за будущее демократии в стране фразой: "До встречи на выборах! Дай Бог, не последних!" Парламентские выборы в Молдавии запланированы на осень текущего года, Санду рассчитывает на поддержку молдавской диаспоры за рубежом, как это было на выборах президента в ноябре прошлого года, когда она переизбралась на второй срок, набрав 55,33% голосов. Ее оппонент, экс-генпрокурор Александр Стояногло, представлявший оппозиционную Партию социалистов, получил 44,67% голосов. По результатам голосования внутри страны Стояногло лидировал с 51,19% голосов против 48,81% у Санду. Однако голоса молдавской диаспоры в западных странах изменили соотношение сил в пользу действующего президента.

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

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в мире, молдавия, владимир филат, майя санду, александр стояногло, либерально-демократическая партия молдавии