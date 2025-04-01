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Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию - РИА Новости, 01.04.2025
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11:52 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008599378.html
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию - РИА Новости, 01.04.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале опубликовал сатирическое... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:52:00+03:00
2025-04-01T11:52:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
майя санду
александр стояногло
либерально-демократическая партия молдавии
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале опубликовал сатирическое послание, в котором раскритиковал президента республики Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), назвав выборы в стране фарсом, а юстицию - инструментом для расправы с оппонентами. Публикация Филата появилась на фоне растущей политической напряженности в республике, где оппозиция обвиняет власти в политических преследованиях и подавлении свободы слова. Особую критику политик направил на систему правосудия, которую он иронично назвал "освобожденной юстицией", обращая внимание на ее использование для подавления оппозиции. "Глушить недобитых во время гибридной войны избирателей и политиков динамитом освобожденной юстиции — гораздо эффективнее", - написал Филат, используя образные выражения для описания методов, которыми, по его мнению, власти борются с инакомыслием. Экс-премьер также отметил проблему манипулирования общественным мнением через обвинения в "российской пропаганде" и использование европейской интеграции как инструмента давления. "Того, кто не умеет правильно пользоваться штампом с надписью "проголосовано", следует для начала напрочь лишить европейской пайки", - подчеркнул с иронией Филат. Лидер ЛДПМ раскритиковал в своем послании избирательную систему республики, и использование партией власти административного ресурса. "В Молдавии 1 апреля выпадает раз в четыре года и всегда на воскресенье. К празднованию готовятся месяц и отмечают с размахом — проводят выборы, а потом четыре года до хрипоты подсчитывают напетое с чужого голоса волеизъявление. В стране, где День смеха не праздник, а состояние души, где бюллетень уже не "апрельская рыба", а бумажная мишень на спине электората, где в мутном избирательном аквариуме лежат, как шпроты в банке, онемевшие голоса людей, утереть слезы смеха и расплакаться чистыми слезами избавления — единственный путь к искренности без лжи", - отметил политик. В завершение публикации Филат выразил беспокойство за будущее демократии в стране фразой: "До встречи на выборах! Дай Бог, не последних!" Парламентские выборы в Молдавии запланированы на осень текущего года, Санду рассчитывает на поддержку молдавской диаспоры за рубежом, как это было на выборах президента в ноябре прошлого года, когда она переизбралась на второй срок, набрав 55,33% голосов. Ее оппонент, экс-генпрокурор Александр Стояногло, представлявший оппозиционную Партию социалистов, получил 44,67% голосов. По результатам голосования внутри страны Стояногло лидировал с 51,19% голосов против 48,81% у Санду. Однако голоса молдавской диаспоры в западных странах изменили соотношение сил в пользу действующего президента.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
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в мире, молдавия, владимир филат, майя санду, александр стояногло, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Владимир Филат, Майя Санду, Александр Стояногло, Либерально-демократическая партия Молдавии
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию

Экс-премьер Молдавии Филат раскритиковал Санду и правящую партию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале опубликовал сатирическое послание, в котором раскритиковал президента республики Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), назвав выборы в стране фарсом, а юстицию - инструментом для расправы с оппонентами.
Публикация Филата появилась на фоне растущей политической напряженности в республике, где оппозиция обвиняет власти в политических преследованиях и подавлении свободы слова. Особую критику политик направил на систему правосудия, которую он иронично назвал "освобожденной юстицией", обращая внимание на ее использование для подавления оппозиции.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду
28 марта, 15:06
"Глушить недобитых во время гибридной войны избирателей и политиков динамитом освобожденной юстиции — гораздо эффективнее", - написал Филат, используя образные выражения для описания методов, которыми, по его мнению, власти борются с инакомыслием.
Экс-премьер также отметил проблему манипулирования общественным мнением через обвинения в "российской пропаганде" и использование европейской интеграции как инструмента давления. "Того, кто не умеет правильно пользоваться штампом с надписью "проголосовано", следует для начала напрочь лишить европейской пайки", - подчеркнул с иронией Филат. Лидер ЛДПМ раскритиковал в своем послании избирательную систему республики, и использование партией власти административного ресурса. "В Молдавии 1 апреля выпадает раз в четыре года и всегда на воскресенье. К празднованию готовятся месяц и отмечают с размахом — проводят выборы, а потом четыре года до хрипоты подсчитывают напетое с чужого голоса волеизъявление. В стране, где День смеха не праздник, а состояние души, где бюллетень уже не "апрельская рыба", а бумажная мишень на спине электората, где в мутном избирательном аквариуме лежат, как шпроты в банке, онемевшие голоса людей, утереть слезы смеха и расплакаться чистыми слезами избавления — единственный путь к искренности без лжи", - отметил политик.
В завершение публикации Филат выразил беспокойство за будущее демократии в стране фразой: "До встречи на выборах! Дай Бог, не последних!"
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на осень текущего года, Санду рассчитывает на поддержку молдавской диаспоры за рубежом, как это было на выборах президента в ноябре прошлого года, когда она переизбралась на второй срок, набрав 55,33% голосов. Ее оппонент, экс-генпрокурор Александр Стояногло, представлявший оппозиционную Партию социалистов, получил 44,67% голосов. По результатам голосования внутри страны Стояногло лидировал с 51,19% голосов против 48,81% у Санду. Однако голоса молдавской диаспоры в западных странах изменили соотношение сил в пользу действующего президента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
28 марта, 08:00
 
В миреМолдавияВладимир ФилатМайя СандуАлександр СтояноглоЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
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