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В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии - РИА Новости, 01.04.2025
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13:46 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии - РИА Новости, 01.04.2025
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии
В Молдавии опубликована онлайн-петиция с предложением лишить Гагаузию статуса автономии, сообщил во вторник гагаузский активист Михаил Влах. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:46:00+03:00
2025-04-01T13:46:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
мария захарова
дмитрий песков
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Молдавии опубликована онлайн-петиция с предложением лишить Гагаузию статуса автономии, сообщил во вторник гагаузский активист Михаил Влах. "Пока мы боремся за освобождение башкана (главы – ред.) Гагаузии, режим партии "Действие и солидарность" запустил петицию по ликвидации Гагаузской автономии", - написал Влах в соцсетях. На одном из молдавских сайтов, где любой желающий может запустить сбор подписей, действительно, опубликована "Петиция об отмене автономии Гагаузии и укреплении национального единства". Ее авторы отмечают, что "автономия Гагаузии не отвечает национальным интересам, а создает разобщенность и неравенство между регионами". К этому часу петицию подписали чуть более 270 человек. Глава автономии Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который будет рассмотрен во вторник. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250331/gutsul-2008437391.html
https://ria.ru/20250331/gagauzija-2008498584.html
https://ria.ru/20250331/gutsul-2008416498.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, мария захарова, дмитрий песков, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии

В Молдавии опубликовали петицию с предложением лишить Гагаузию статуса автономии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Молдавии опубликована онлайн-петиция с предложением лишить Гагаузию статуса автономии, сообщил во вторник гагаузский активист Михаил Влах.
"Пока мы боремся за освобождение башкана (главы – ред.) Гагаузии, режим партии "Действие и солидарность" запустил петицию по ликвидации Гагаузской автономии", - написал Влах в соцсетях.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Депутат Боля назвал арест Гуцул частью репрессий
31 марта, 15:57
На одном из молдавских сайтов, где любой желающий может запустить сбор подписей, действительно, опубликована "Петиция об отмене автономии Гагаузии и укреплении национального единства". Ее авторы отмечают, что "автономия Гагаузии не отвечает национальным интересам, а создает разобщенность и неравенство между регионами". К этому часу петицию подписали чуть более 270 человек.
Глава автономии Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который будет рассмотрен во вторник.
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в одном из сел Гагаузии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Гагаузии прошли митинги в поддержку Гуцул
31 марта, 19:17
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Гуцул заявила, что ничего не боится
31 марта, 15:05
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМария ЗахароваДмитрий ПесковЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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