Глава МИД Китая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава МИД Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава МИД КНР Ван И на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Глава МИД КНР Ван И на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.
Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова, с которым у него 1 апреля запланированы переговоры. Как сообщал МИД РФ, министры обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.