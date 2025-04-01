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Глава МИД Китая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 01.04.2025
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11:12 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/mogila-2008589722.html
Глава МИД Китая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава МИД Китая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Министр иностранных дел Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:12:00+03:00
2025-04-01T11:12:00+03:00
в мире
россия
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова, с которым у него 1 апреля запланированы переговоры. Как сообщал МИД РФ, министры обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне. Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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в мире, россия, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров
Глава МИД Китая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Глава МИД Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава МИД КНР Ван И на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Глава МИД КНР Ван И на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава МИД КНР Ван И на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.
Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова, с которым у него 1 апреля запланированы переговоры. Как сообщал МИД РФ, министры обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире
Вчера, 09:00
 
В миреРоссияВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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