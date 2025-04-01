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В госпитале МЧС в Мьянме помогли более 20 пострадавшим при землетрясении - РИА Новости, 01.04.2025
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14:39 01.04.2025 (обновлено: 17:35 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/mjanma-2008658201.html
В госпитале МЧС в Мьянме помогли более 20 пострадавшим при землетрясении
В госпитале МЧС в Мьянме помогли более 20 пострадавшим при землетрясении - РИА Новости, 01.04.2025
В госпитале МЧС в Мьянме помогли более 20 пострадавшим при землетрясении
Медики аэромобильного госпиталя оказали помощь более чем 20 пострадавшим от землетрясения в Мьянме, сообщил журналистам врач анестезиолог-реаниматолог отряда... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:39:00+03:00
2025-04-01T17:35:00+03:00
в мире
мьянма
россия
таиланд
центроспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Медики аэромобильного госпиталя оказали помощь более чем 20 пострадавшим от землетрясения в Мьянме, сообщил журналистам врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" МЧС России Виктор Белинский. "На сегодняшний день оказана помощь уже более 20 пострадавшим в результате данного чрезвычайного происшествия", - сказал Белинский. Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Госпиталь также имеет лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в госпитале может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять мест. При необходимости госпиталь может десантироваться с самолета Ил-76 в составе аварийно-спасательного комплекса (АСК). Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - в наводнениях, землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров. Специалисты аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления техники и персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
https://ria.ru/20250330/myanma-2008204756.html
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в мире, мьянма, россия, таиланд, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Россия, Таиланд, Центроспас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В госпитале МЧС в Мьянме помогли более 20 пострадавшим при землетрясении

Аэромобильный госпиталь МЧС оказал помощь более 20 пострадавшим в Мьянме

© AP PhotoАэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Медики аэромобильного госпиталя оказали помощь более чем 20 пострадавшим от землетрясения в Мьянме, сообщил журналистам врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" МЧС России Виктор Белинский.
"На сегодняшний день оказана помощь уже более 20 пострадавшим в результате данного чрезвычайного происшествия", - сказал Белинский.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, заявили в МЧС
30 марта, 07:55
Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Госпиталь также имеет лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в госпитале может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять мест.
При необходимости госпиталь может десантироваться с самолета Ил-76 в составе аварийно-спасательного комплекса (АСК). Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - в наводнениях, землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров.
Специалисты аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления техники и персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреМьянмаРоссияТаиландЦентроспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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