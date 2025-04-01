https://ria.ru/20250401/mjanma-2008658201.html

В госпитале МЧС в Мьянме помогли более 20 пострадавшим при землетрясении

В госпитале МЧС в Мьянме помогли более 20 пострадавшим при землетрясении - РИА Новости, 01.04.2025

В госпитале МЧС в Мьянме помогли более 20 пострадавшим при землетрясении

Медики аэромобильного госпиталя оказали помощь более чем 20 пострадавшим от землетрясения в Мьянме, сообщил журналистам врач анестезиолог-реаниматолог отряда... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:39:00+03:00

2025-04-01T14:39:00+03:00

2025-04-01T17:35:00+03:00

в мире

мьянма

россия

таиланд

центроспас

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Медики аэромобильного госпиталя оказали помощь более чем 20 пострадавшим от землетрясения в Мьянме, сообщил журналистам врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" МЧС России Виктор Белинский. "На сегодняшний день оказана помощь уже более 20 пострадавшим в результате данного чрезвычайного происшествия", - сказал Белинский. Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Госпиталь также имеет лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в госпитале может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять мест. При необходимости госпиталь может десантироваться с самолета Ил-76 в составе аварийно-спасательного комплекса (АСК). Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - в наводнениях, землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров. Специалисты аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления техники и персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008204756.html

мьянма

россия

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мьянма, россия, таиланд, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, землетрясение в мьянме и таиланде