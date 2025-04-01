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В Мьянме произошло новое землетрясение

В Мьянме произошло новое землетрясение - РИА Новости, 01.04.2025

В Мьянме произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в 16 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:28:00+03:00

2025-04-01T14:28:00+03:00

2025-04-01T14:36:00+03:00

в мире

мандалай (округ)

мьянма

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в 16 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 11.01 по времени UTC (14.01 мск) в 16 километрах к юго-западу от Мандалая с населением более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

мандалай (округ)

мьянма

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мандалай (округ), мьянма, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение в мьянме и таиланде