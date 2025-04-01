https://ria.ru/20250401/mjanma-2008612650.html

В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС

В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС - РИА Новости, 01.04.2025

В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС

Аэромобильный госпиталь МЧС России принял первых пациентов в центральной части города Мандалай в Мьянме после землетрясения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:31:00+03:00

2025-04-01T12:31:00+03:00

2025-04-01T14:30:00+03:00

россия

мандалай (округ)

мьянма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аэромобильный госпиталь МЧС России принял первых пациентов в центральной части города Мандалай в Мьянме после землетрясения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В центральной части города Мандалай в полном объеме заработал аэромобильный госпиталь МЧС России, который развернут в зоне ЧС", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения. "Первых пациентов принимают терапевтический, операционный и реанимационный блоки. Госпиталь будет работать в круглосуточном режиме", - отметил представитель ведомства.По его словам, к работе в госпитале также привлечены психологи министерства. "Они оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, способствуют нормализации психоэмоционального состояния", - заключил собеседник агентства.Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Госпиталь также имеет лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в госпитале может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять мест.При необходимости госпиталь может десантироваться с самолета Ил-76 в составе аварийно-спасательного комплекса (АСК). Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - в наводнениях, землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров.Специалисты аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления техники и персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.

россия

мандалай (округ)

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мандалай (округ), мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире