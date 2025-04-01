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В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС - РИА Новости, 01.04.2025
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12:31 01.04.2025 (обновлено: 14:30 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/mjanma-2008612650.html
В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС
В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС - РИА Новости, 01.04.2025
В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС
Аэромобильный госпиталь МЧС России принял первых пациентов в центральной части города Мандалай в Мьянме после землетрясения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:31:00+03:00
2025-04-01T14:30:00+03:00
россия
мандалай (округ)
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аэромобильный госпиталь МЧС России принял первых пациентов в центральной части города Мандалай в Мьянме после землетрясения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В центральной части города Мандалай в полном объеме заработал аэромобильный госпиталь МЧС России, который развернут в зоне ЧС", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения. "Первых пациентов принимают терапевтический, операционный и реанимационный блоки. Госпиталь будет работать в круглосуточном режиме", - отметил представитель ведомства.По его словам, к работе в госпитале также привлечены психологи министерства. "Они оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, способствуют нормализации психоэмоционального состояния", - заключил собеседник агентства.Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Госпиталь также имеет лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в госпитале может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять мест.При необходимости госпиталь может десантироваться с самолета Ил-76 в составе аварийно-спасательного комплекса (АСК). Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - в наводнениях, землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров.Специалисты аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления техники и персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.
россия
мандалай (округ)
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россия, мандалай (округ), мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире
Россия, Мандалай (округ), Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире
В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС

Аэромобильный госпиталь МЧС принял первых пациентов в центре Мандалая в Мьянме

© МЧС России/TelegramАэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© МЧС России/Telegram
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аэромобильный госпиталь МЧС России принял первых пациентов в центральной части города Мандалай в Мьянме после землетрясения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В центральной части города Мандалай в полном объеме заработал аэромобильный госпиталь МЧС России, который развернут в зоне ЧС", - сказал собеседник агентства.
© МЧС России/TelegramАэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© МЧС России/Telegram
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме
Он добавил, что более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения. "Первых пациентов принимают терапевтический, операционный и реанимационный блоки. Госпиталь будет работать в круглосуточном режиме", - отметил представитель ведомства.
По его словам, к работе в госпитале также привлечены психологи министерства. "Они оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, способствуют нормализации психоэмоционального состояния", - заключил собеседник агентства.
Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Госпиталь также имеет лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в госпитале может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять мест.
При необходимости госпиталь может десантироваться с самолета Ил-76 в составе аварийно-спасательного комплекса (АСК). Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - в наводнениях, землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров.
Специалисты аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления техники и персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
РоссияМандалай (округ)МьянмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ мире
 
 
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