В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аэромобильный госпиталь МЧС России принял первых пациентов в центральной части города Мандалай в Мьянме после землетрясения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В центральной части города Мандалай в полном объеме заработал аэромобильный госпиталь МЧС России, который развернут в зоне ЧС", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения. "Первых пациентов принимают терапевтический, операционный и реанимационный блоки. Госпиталь будет работать в круглосуточном режиме", - отметил представитель ведомства.По его словам, к работе в госпитале также привлечены психологи министерства. "Они оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, способствуют нормализации психоэмоционального состояния", - заключил собеседник агентства.Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Госпиталь также имеет лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в госпитале может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять мест.При необходимости госпиталь может десантироваться с самолета Ил-76 в составе аварийно-спасательного комплекса (АСК). Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - в наводнениях, землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров.Специалисты аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления техники и персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.
россия, мандалай (округ), мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире
Россия, Мандалай (округ), Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире
В Мьянме открылся аэромобильный госпиталь МЧС
Аэромобильный госпиталь МЧС принял первых пациентов в центре Мандалая в Мьянме
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аэромобильный госпиталь МЧС России принял первых пациентов в центральной части города Мандалай в Мьянме после землетрясения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В центральной части города Мандалай в полном объеме заработал аэромобильный госпиталь МЧСРоссии, который развернут в зоне ЧС", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения. "Первых пациентов принимают терапевтический, операционный и реанимационный блоки. Госпиталь будет работать в круглосуточном режиме", - отметил представитель ведомства.
По его словам, к работе в госпитале также привлечены психологи министерства. "Они оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, способствуют нормализации психоэмоционального состояния", - заключил собеседник агентства.
Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Госпиталь также имеет лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в госпитале может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять мест.
При необходимости госпиталь может десантироваться с самолета Ил-76 в составе аварийно-спасательного комплекса (АСК). Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - в наводнениях, землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров.
Специалисты аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления техники и персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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