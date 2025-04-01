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Российские спасатели прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

Российские спасатели прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения - РИА Новости, 01.04.2025

Российские спасатели прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

Два вылетевших накануне борта МЧС России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:48:00+03:00

2025-04-01T06:48:00+03:00

2025-04-01T06:56:00+03:00

в мире

мьянма

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два вылетевших накануне борта МЧС России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства."МЧС России сформировало самую большую по численности группировку спасателей для оказания помощи населению Мьянмы. Два борта, вылетевшие накануне, прибыли в пострадавший регион. Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике", — говорится в заявлении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних государства. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в этой стране превысило две тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.

мьянма

россия

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2025

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в мире, мьянма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде