https://ria.ru/20250401/miting-2008736431.html

Митинг в поддержку Марин Ле Пен пройдет в Париже

Митинг в поддержку Марин Ле Пен пройдет в Париже - РИА Новости, 01.04.2025

Митинг в поддержку Марин Ле Пен пройдет в Париже

Акция в поддержку Марин Ле Пен, лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение", которой накануне суд Парижа запретил участие в выборах в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:00:00+03:00

2025-04-01T18:00:00+03:00

2025-04-01T18:00:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Акция в поддержку Марин Ле Пен, лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение", которой накануне суд Парижа запретил участие в выборах в течение пяти лет, состоится в столице Франции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление партии. Митинг в поддержку политика пройдет в рамках кампании партии, запущенной накануне. Как указали в организации, акция пройдет в воскресенье "на одной из парижских площадей" - вероятно, на площади Вобан рядом с эспланадой Инвалидов, уточняет СМИ. Накануне лидер партии Жордан Барделла сообщил о запуске петиции в поддержку Ле Пен, призвав "посредством народной и мирной мобилизации" показать, что "воля народа сильнее". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.

https://ria.ru/20250401/prigovor-2008650329.html

https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008679040.html

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в мире, париж, франция, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен