https://ria.ru/20250401/miroshnik-2008728269.html

Мирошник оценил реакцию международных организаций на гибель журналистов

Мирошник оценил реакцию международных организаций на гибель журналистов - РИА Новости, 01.04.2025

Мирошник оценил реакцию международных организаций на гибель журналистов

Реакция международных организаций на гибель российских журналистов от атак ВСУ была недостаточной, они не называют виновных, заявил посол по особым поручениям... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:28:00+03:00

2025-04-01T17:28:00+03:00

2025-04-01T17:29:00+03:00

в мире

родион мирошник

александр федорчак (военкор)

анна прокофьева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Реакция международных организаций на гибель российских журналистов от атак ВСУ была недостаточной, они не называют виновных, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". "Мне не показалось, что она (реакция - ред.) была достаточной. Мы по нашей линии не ощущаем позывов со стороны международных организаций провести детальное расследование и запросить дополнительную информацию", - сказал Мирошник.Посол отметил, что международные организации не называют виновных в гибели журналистов. "Они в основном отделываются заявлениями: "Мы за все хорошее, против всего плохого". Если пострадали журналисты - это плохо. Кто виноват в этом?" - поинтересовался он. Мирошник добавил, что они воздерживаются и в конкретных действиях, например, в давлении на киевский режим и те страны, которые его финансируют. Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен. Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство ВСУ российских журналистов и членов съемочной группы и призвала соблюдать международное гуманитарное право. В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность из-за гибели репортеров. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ посол Ян Брату призвал к выполнению обязательств Организации по обеспечению того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно. Позже он сообщил РИА Новости, что намерен настаивать на соблюдении всеми воюющими сторонами принципов международного гуманитарного права в отношении безопасности репортеров в зонах боевых действий.

https://ria.ru/20250325/spch-2007302542.html

https://ria.ru/20250327/kiev-2007655158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, родион мирошник, александр федорчак (военкор), анна прокофьева