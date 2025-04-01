Мирошник оценил реакцию международных организаций на гибель журналистов
Мирошник: международные организации не называют виновных в гибели журналистов РФ
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Реакция международных организаций на гибель российских журналистов от атак ВСУ была недостаточной, они не называют виновных, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
"Мне не показалось, что она (реакция - ред.) была достаточной. Мы по нашей линии не ощущаем позывов со стороны международных организаций провести детальное расследование и запросить дополнительную информацию", - сказал Мирошник.
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Посол отметил, что международные организации не называют виновных в гибели журналистов.
"Они в основном отделываются заявлениями: "Мы за все хорошее, против всего плохого". Если пострадали журналисты - это плохо. Кто виноват в этом?" - поинтересовался он.
Мирошник добавил, что они воздерживаются и в конкретных действиях, например, в давлении на киевский режим и те страны, которые его финансируют.
Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.
Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство ВСУ российских журналистов и членов съемочной группы и призвала соблюдать международное гуманитарное право. В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность из-за гибели репортеров. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ посол Ян Брату призвал к выполнению обязательств Организации по обеспечению того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно. Позже он сообщил РИА Новости, что намерен настаивать на соблюдении всеми воюющими сторонами принципов международного гуманитарного права в отношении безопасности репортеров в зонах боевых действий.