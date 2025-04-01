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В России появилась пятая женщина-миллиардер - РИА Новости, 02.04.2025
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17:26 01.04.2025 (обновлено: 02:21 02.04.2025)
https://ria.ru/20250401/milliarder-2008727660.html
В России появилась пятая женщина-миллиардер
В России появилась пятая женщина-миллиардер - РИА Новости, 02.04.2025
В России появилась пятая женщина-миллиардер
Контролирующий владелец управляющей сетями "Лэтуаль" и "Подружка" группы Татьяна Володина стала пятой россиянкой, попавшей в мировой рейтинг миллиардеров, пишет РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-01T17:26:00+03:00
2025-04-02T02:21:00+03:00
экономика
россия
елена батурина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Контролирующий владелец управляющей сетями "Лэтуаль" и "Подружка" группы Татьяна Володина стала пятой россиянкой, попавшей в мировой рейтинг миллиардеров, пишет Forbes.Ранее в этот список попали экс-владелица холдинга "Интеко" Елена Батурина, основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), крупнейшая акционерка банка "Уралсиб" Людмила Коган и Екатерина Федун, получившая от отца Леонида Федуна более 1 процента акций компании "Лукойл". "В России появилась пятая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен $1,1 млрд", - говорится в статье. Как поясняет издание, Володиной принадлежит группа "Алькор и Ко", управляющая парфюмерно-косметическими сетями "Лэтуаль" (1000 магазинов) и "Подружка" (более 600 магазинов). С 2016 года владельцы группы получили дивиденды в размере около 40 миллиардов рублей до вычета налогов.По данным Forbes, официальным владельцем группы "Алькор и Ко" в настоящее время является кипрская Letu Holdings Limited. В свою очередь, 100 процентов ее акций принадлежат другой кипрской компании, GLT Invest &amp; Trade Ltd, следует из документов с которыми ознакомилось издание. Володина владеет 59,2 процента акций GLT Invest &amp; Trade Ltd. Еще 39,5 процента являются квазиказначейскими, т.е. находятся в собственности самой группы. Чуть более 1 процента находятся во владении топ-менеджеров компании.
https://ria.ru/20250401/sostoyanie-2008688541.html
https://ria.ru/20250401/forbes-2008654062.html
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экономика, россия, елена батурина
Экономика, Россия, Елена Батурина
В России появилась пятая женщина-миллиардер

Forbes: Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТатьяна Володина
Татьяна Володина - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Татьяна Володина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Контролирующий владелец управляющей сетями "Лэтуаль" и "Подружка" группы Татьяна Володина стала пятой россиянкой, попавшей в мировой рейтинг миллиардеров, пишет Forbes.
Ранее в этот список попали экс-владелица холдинга "Интеко" Елена Батурина, основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), крупнейшая акционерка банка "Уралсиб" Людмила Коган и Екатерина Федун, получившая от отца Леонида Федуна более 1 процента акций компании "Лукойл".
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Вчера, 15:46
России появилась пятая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен $1,1 млрд", - говорится в статье.
Как поясняет издание, Володиной принадлежит группа "Алькор и Ко", управляющая парфюмерно-косметическими сетями "Лэтуаль" (1000 магазинов) и "Подружка" (более 600 магазинов). С 2016 года владельцы группы получили дивиденды в размере около 40 миллиардов рублей до вычета налогов.
По данным Forbes, официальным владельцем группы "Алькор и Ко" в настоящее время является кипрская Letu Holdings Limited. В свою очередь, 100 процентов ее акций принадлежат другой кипрской компании, GLT Invest & Trade Ltd, следует из документов с которыми ознакомилось издание. Володина владеет 59,2 процента акций GLT Invest & Trade Ltd. Еще 39,5 процента являются квазиказначейскими, т.е. находятся в собственности самой группы. Чуть более 1 процента находятся во владении топ-менеджеров компании.
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ЭкономикаРоссияЕлена Батурина
 
 
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