В России появилась пятая женщина-миллиардер
Forbes: Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России
Татьяна Володина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Контролирующий владелец управляющей сетями "Лэтуаль" и "Подружка" группы Татьяна Володина стала пятой россиянкой, попавшей в мировой рейтинг миллиардеров, пишет Forbes.
Ранее в этот список попали экс-владелица холдинга "Интеко" Елена Батурина, основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), крупнейшая акционерка банка "Уралсиб" Людмила Коган и Екатерина Федун, получившая от отца Леонида Федуна более 1 процента акций компании "Лукойл".
"В России появилась пятая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен $1,1 млрд", - говорится в статье.
Как поясняет издание, Володиной принадлежит группа "Алькор и Ко", управляющая парфюмерно-косметическими сетями "Лэтуаль" (1000 магазинов) и "Подружка" (более 600 магазинов). С 2016 года владельцы группы получили дивиденды в размере около 40 миллиардов рублей до вычета налогов.
По данным Forbes, официальным владельцем группы "Алькор и Ко" в настоящее время является кипрская Letu Holdings Limited. В свою очередь, 100 процентов ее акций принадлежат другой кипрской компании, GLT Invest & Trade Ltd, следует из документов с которыми ознакомилось издание. Володина владеет 59,2 процента акций GLT Invest & Trade Ltd. Еще 39,5 процента являются квазиказначейскими, т.е. находятся в собственности самой группы. Чуть более 1 процента находятся во владении топ-менеджеров компании.