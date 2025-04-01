https://ria.ru/20250401/milliarder-2008727660.html

В России появилась пятая женщина-миллиардер

В России появилась пятая женщина-миллиардер - РИА Новости, 02.04.2025

В России появилась пятая женщина-миллиардер

Контролирующий владелец управляющей сетями "Лэтуаль" и "Подружка" группы Татьяна Володина стала пятой россиянкой, попавшей в мировой рейтинг миллиардеров, пишет РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-01T17:26:00+03:00

2025-04-01T17:26:00+03:00

2025-04-02T02:21:00+03:00

экономика

россия

елена батурина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Контролирующий владелец управляющей сетями "Лэтуаль" и "Подружка" группы Татьяна Володина стала пятой россиянкой, попавшей в мировой рейтинг миллиардеров, пишет Forbes.Ранее в этот список попали экс-владелица холдинга "Интеко" Елена Батурина, основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), крупнейшая акционерка банка "Уралсиб" Людмила Коган и Екатерина Федун, получившая от отца Леонида Федуна более 1 процента акций компании "Лукойл". "В России появилась пятая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал контролирующего владельца группы "Алькор и Ко" Татьяны Володиной равен $1,1 млрд", - говорится в статье. Как поясняет издание, Володиной принадлежит группа "Алькор и Ко", управляющая парфюмерно-косметическими сетями "Лэтуаль" (1000 магазинов) и "Подружка" (более 600 магазинов). С 2016 года владельцы группы получили дивиденды в размере около 40 миллиардов рублей до вычета налогов.По данным Forbes, официальным владельцем группы "Алькор и Ко" в настоящее время является кипрская Letu Holdings Limited. В свою очередь, 100 процентов ее акций принадлежат другой кипрской компании, GLT Invest & Trade Ltd, следует из документов с которыми ознакомилось издание. Володина владеет 59,2 процента акций GLT Invest & Trade Ltd. Еще 39,5 процента являются квазиказначейскими, т.е. находятся в собственности самой группы. Чуть более 1 процента находятся во владении топ-менеджеров компании.

https://ria.ru/20250401/sostoyanie-2008688541.html

https://ria.ru/20250401/forbes-2008654062.html

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экономика, россия, елена батурина