https://ria.ru/20250401/migrant-2008641268.html

В Красноярском крае расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам

В Красноярском крае расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам - РИА Новости, 01.04.2025

В Красноярском крае расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам

Список сфер, где запрещено работать мигрантам по патентам, расширен в Красноярском крае, к уже существующим ограничениям, включая работу в такси, добавились... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:04:00+03:00

2025-04-01T14:04:00+03:00

2025-04-01T14:04:00+03:00

красноярский край

россия

михаил котюков

общество

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КРАСНОЯРСК, 1 апр – РИА Новости. Список сфер, где запрещено работать мигрантам по патентам, расширен в Красноярском крае, к уже существующим ограничениям, включая работу в такси, добавились запреты на деятельность в сфере доставки еды, общепита, образования и других областях, сообщила пресс-служба краевого правительства. В августе 2024 года губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, вводящий запрет с 1 марта 2025 года на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в определенных отраслях экономики. Под запрет попала работа мигрантов в легковом такси и на арендованных легковых автомобилях, а также в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. "На основании предложений ГУМВД России по Красноярскому краю и Федерации профсоюзов расширен перечень видов экономической деятельности, куда запрещается привлекать трудовых мигрантов, работающих на основании патентов. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края", - говорится в сообщении. По данным правительства региона, с 1 сентября 2025 года запрет распространится на несколько секторов: распиловку и обработку древесины, производство транспортного оборудования, оптовую торговлю древесиной и пиломатериалами, сферу общественного питания, включая рестораны и доставку еды, подачу напитков, а также отрасли общего и среднего профессионального образования, дополнительного образования для детей и взрослых, парикмахерские и салоны красоты. Также подписан указ, который устанавливает аналогичные ограничения на 2026 год. Документ вступит в силу с начала следующего года и затронет те же самые виды деятельности. Ожидается, что такие меры помогут повысить уровень безопасности, снизить число правонарушений среди мигрантов и обеспечат приоритетное трудоустройство граждан России. Министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур отметила, что введение новых запретов позволит обеспечить баланс в экономике региона. "Трудовые ресурсы будут перераспределены в другие сферы, где их труд более необходим, например, строительство, в том числе промышленное", - цитирует слова министра пресс-служба правительства. Уточняется, что компании, которые уже привлекли иностранцев для работы в указанных сферах, получат два месяца на приведение численности сотрудников в соответствие с новыми требованиями.

https://ria.ru/20241009/primore-1977089293.html

https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html

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красноярский край

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красноярский край, россия, михаил котюков, общество