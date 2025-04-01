Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/mid-2008757232.html
МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым
МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым - РИА Новости, 01.04.2025
МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым
Соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграционному пути Украины, это одна из принципиальных позиций Киева, заявил во вторник украинский... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:31:00+03:00
2025-04-01T19:31:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
андрей сибига
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_0:242:2894:1870_1920x0_80_0_0_69333e3fb6ba655d2616efdaf35e962a.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграционному пути Украины, это одна из принципиальных позиций Киева, заявил во вторник украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. "Важно, чтобы мы вышли на текст, отвечающий интересам двух сторон, взаимоприемлемый. Это соглашение, по которому мы начали переговоры, не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС, и это - одна из наших принципиальных позиций", - сказал Сибига на брифинге, видео которого опубликовал украинский МИД на своей странице в соцсети Facebook*.Комментируя возможное давление Соединенных Штатов на Украину, Сибига заявил, что надо говорить не о давлении, а о развитии отношений. "Мы видим большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины… Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге на всех уровнях и надеемся, что эти усилия приведут к достижению мира", - добавил Сибига. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250401/berbok-2008743293.html
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008665690.html
https://ria.ru/20250328/soglashenie-2007938919.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_100:0:2672:1929_1920x0_80_0_0_7ad98a6d3e011d0d39e2839bd35d59db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, андрей сибига, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым

Сибига: соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграции

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграционному пути Украины, это одна из принципиальных позиций Киева, заявил во вторник украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Важно, чтобы мы вышли на текст, отвечающий интересам двух сторон, взаимоприемлемый. Это соглашение, по которому мы начали переговоры, не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС, и это - одна из наших принципиальных позиций", - сказал Сибига на брифинге, видео которого опубликовал украинский МИД на своей странице в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Бербок выдвинула США требования по Украине
Вчера, 18:20
Комментируя возможное давление Соединенных Штатов на Украину, Сибига заявил, что надо говорить не о давлении, а о развитии отношений.
"Мы видим большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины… Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге на всех уровнях и надеемся, что эти усилия приведут к достижению мира", - добавил Сибига.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Сибига перепутал Украину и США в контексте соглашения о минералах
Вчера, 14:58
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
СМИ раскрыли подробности нового соглашения США и Украины
28 марта, 14:37
 
В миреУкраинаСШАКиевАндрей СибигаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала