https://ria.ru/20250401/mid-2008757232.html

МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым

МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым - РИА Новости, 01.04.2025

МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым

Соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграционному пути Украины, это одна из принципиальных позиций Киева, заявил во вторник украинский... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:31:00+03:00

2025-04-01T19:31:00+03:00

2025-04-01T19:31:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

андрей сибига

владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграционному пути Украины, это одна из принципиальных позиций Киева, заявил во вторник украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. "Важно, чтобы мы вышли на текст, отвечающий интересам двух сторон, взаимоприемлемый. Это соглашение, по которому мы начали переговоры, не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС, и это - одна из наших принципиальных позиций", - сказал Сибига на брифинге, видео которого опубликовал украинский МИД на своей странице в соцсети Facebook*.Комментируя возможное давление Соединенных Штатов на Украину, Сибига заявил, что надо говорить не о давлении, а о развитии отношений. "Мы видим большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины… Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге на всех уровнях и надеемся, что эти усилия приведут к достижению мира", - добавил Сибига. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250401/berbok-2008743293.html

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008665690.html

https://ria.ru/20250328/soglashenie-2007938919.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, андрей сибига, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз